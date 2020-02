Quatre blessés dans la chute d'un télésiège

Quatre personnes ont été grièvement blessées jeudi soir dans la chute d'un siège du télésiège du Fronalpstock, dans la station de ski de Stoos (SZ). Quatre hélicoptères les ont transportées dans des cliniques spécialisées.

L'accident s'est produit peu après 22h00 dans la partie supérieure de la pente, a indiqué dans la nuit de jeudi à vendredi à Keystone-ATS un porte-parole de la police cantonale schwytzoise, confirmant une information relayée par plusieurs médias. L'accident est survenu alors que le télésiège redescendait, a précisé peu après la police dans un communiqué.

Les secours sont en outre venus en aide à six personnes qui se trouvaient sur le siège suivant celui qui a été accidenté. Elles sont indemnes. Il s'agissait d'un trajet spécial, a précise le porte-parole. Il n'a pas encore pu donner d'informations sur la cause de l'accident. Afin de clarifier le déroulement et la cause de l'accident, les autorités ont fait appel au Service suisse d'enquête de sécurité (SESE), ajoute la police dans son communiqué.

Un accident en 2016

L'exploitation du tronçon supérieur du télésiège Stoos-Fronalpstock a été suspendue jusqu'à nouvel ordre. Le télésiège du Fronalpstock avait déjà été le théâtre d'un accident en mars 2016. Un siège vide du télésiège 4 places Mettlen-Fronalpstock était tombé au sol lors d'une ascension. Personne n'avait été blessé.

Le SESE avait alors conclu que le siège avait été dévié par une rafale de vent dans le sens contraire de la marche, à tel point qu'il s'était coincé sur un support et avait été arraché de la corde. Au moment de l'accident, jeudi soir, il n'y avait pas de vent à Fronalpstock, a déclaré un porte-parole de la police cantonale de Schwytz. (ats/nxp)