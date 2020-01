Un employé de Lonza Viège trouvé mort

Tragique découverte pour les employés de Lonza à Viège dans la nuit de samedi à dimanche. Ils ont retrouvé un de leurs collègues inconscient. L'employé est décédé sur place. Agé de 57 ans, il travaillait depuis 28 ans pour Lonza. Une fuite de gaz est vraisemblablement à l’origine de ce tragique décès.

Selon Michael Gsponer, chef de la communication du site haut-valaisan, la fuite de gaz est survenue vers 1h30 dans la nuit de samedi à dimanche. Il confirmait lundi une information du «Nouvelliste» et du «Walliser Bote».

Cause de la fuite pas connue

La cause de la fuite n'était toujours pas connue lundi. Elle fait l'objet d'investigations. L'activité de l'usine de Lonza concernée a entretemps été suspendue.

«La nature du gaz ou du mélange de gaz en cause fait également l'objet d'investigations», a précisé M. Gsponer. D'après lui, les pompiers et spécialistes de l'usine dépêchés sur place ont toutefois pu écarter tout danger pour la population et l'environnement.

La police s'est également rendue sur les lieux et le Ministère public a ouvert une enquête judiciaire pour déterminer les causes de l'accident. Une autopsie de l'employé décédé est prévue pour déterminer s'il a succombé suite à la fuite de gaz ou en raison d'une autre cause. Il s'agit du troisième accident mortel sur le site de Viège depuis 2007. (ats/nxp)