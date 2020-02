Un train percute une voiture en Thurgovie

L'automobiliste âgée de 76 ans roulait en marche arrière dans une rue en cul-de-sac et elle a perdu le contrôle de son véhicule. La voiture a renversé une barrière et elle a terminé sa course sur la voie ferrée, a indiqué la police cantonale thurgovienne.

Eine 76-jährige Autofahrerin ist heute mit ihrem Toyota in #Tägerwilen aufs Bahngleis geraten. Trotz Vollbremsung wurde das Auto von einem #Zug erfasst. #Unfall #Thurbo https://t.co/8XkVLYUXto — FM1Today (@fm1today) February 11, 2020

La septuagénaire est sortie de sa voiture et quelques instants plus tard, un train est arrivé en provenance de Kreuzlingen (TG). Malgré un freinage d'urgence, le convoi est entré en collision avec le véhicule immobilisé sur les voies. (ats/nxp)