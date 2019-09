Un semi-remorque accidenté au Col du Simplon

Un semi-remorque a fini sa course contre les glissières de sécurité sur la route du Col du Simplon (VS) mardi à mi-journée. D’après les premiers éléments de l’enquête, le conducteur, un Ukrainien de 31 ans, n’était semble-t-il plus en mesure de freiner peu après un virage, a expliqué la police cantonale valaisanne.

Personne n’a été blessé dans l'accident et une déviation avait été mise en place.