Une auto coupe la route à un motard: 3 blessés

Une automobiliste qui circulait sur la route cantonale de Fribourg a provoqué un accident entre les localités de Jaun et Charmey samedi.

Arrivée à A Im Fang vers 15h25, à la hauteur du lieu-dit Praz Jean, la conductrice âgée de 57 ans a bifurqué à gauche afin de prendre la direction du Gros-Mont. Lors de cette manœuvre, elle n’a pas accordé la priorité à une moto qui venait normalement en sens inverse, indique la police fribourgeoise.

Suite au choc frontal, le motocycliste de 37 ans et sa passagère, âgée de 28 ans, ont été projetés près d’une vingtaine de mètres plus loin et ont été gravement blessés.

Les ambulanciers du sud fribourgeois, deux hélicoptères de la REGA et des agents de la Police cantonale fribourgeoise ont été dépêchés sur les lieux. Les deux occupants du motocycle ont été héliportés dans un hôpital. Quant à l’automobiliste, fortement choquée, elle a été transportée en ambulance, également à destination d’un hôpital.

Pour les besoins de l’intervention, la circulation a été réglée de manière alternée pendant près de 2 heures. Les véhicules accidentés ont été pris en charge par un dépanneur de service.