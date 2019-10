Une mère infanticide évite de justesse 10 ans de prison ferme

Rarissime dans les faits – un tribunal du pays n’en avait plus été saisi depuis 2004 –, l’affaire d’infanticide qui occupe les autorités judiciaires valaisannes depuis près de quatre ans connaît une tournure tout aussi inédite sur le plan pénal. Rendu public hier, le jugement du Tribunal cantonal – qui devait statuer sur le sort d’une trentenaire du district de Sierre – écarte purement et simplement l’expertise psychiatrique d’un spécialiste faisant autorité en France, notamment suite à un cas de bébés congelés.

Entendu il y a deux mois lors du procès d’appel de la mère infanticide, le psychiatre a affirmé catégoriquement que l’accusée n’a pas étouffé son nourrisson – né deux heures plus tôt dans sa baignoire – sous l’influence de l’état dit puerpéral (à savoir un désordre psychique pouvant survenir chez la femme immédiatement après l’accouchement, voire déjà durant la grossesse).

Si bien que la Valaisanne aurait dû être reconnue coupable d’homicide intentionnel. Assassinat même, selon le Ministère public, soit une qualification juridique synonyme d’un minimum de 10 ans de prison.

Pour justifier le prononcé d’une peine de 2 ans de réclusion avec sursis (soit la même sanction qu’en première instance), les juges cantonaux assument s’être livrés à une analyse qui contredit les éléments avancés par l’expert, sur une question pourtant éminemment technique; en se basant sur les déclarations de la trentenaire – qui dit avoir agi comme un robot – et sur les éléments objectifs de cette sordide affaire.

Tout commence en 2012, lorsque Madame – déjà mère de deux garçons – tombe enceinte de son voisin; un père de famille marié devenu son amant. Premier déni de grossesse: la Valaisanne découvre qu’elle attend une enfant le jour de sa naissance, dans l’ambulance qui vient de quitter son domicile. Après l’avoir initialement placée dans un foyer, la trentenaire avait décidé un mois plus tard de la récupérer. C’était au printemps 2013.

Deux ans et demi plus tard, hospitalisée pour des problèmes de vue, l’accusée apprend à la suite d’un scanner du thorax qu’elle est enceinte d’un quatrième enfant. Elle cachera ses dernières semaines de grossesse à tout son entourage, y compris à son amant. Aux médecins, elle fera à nouveau part de son désir de faire adopter le fils à naître.

Dans sa baignoire, en cette funeste fin de nuit de décembre 2015, la mère de famille a coupé le cordon ombilical à l’aide de ciseaux, emmailloté le nouveau-né, qu’elle placera sur son bras, en retournant se coucher sur son canapé-lit.

Une heure avant l’aube, elle procédera à l’asphyxie au moyen d’un linge. Maintenu sur le visage avec les deux mains durant près de trente minutes. Une éternité durant laquelle la Valaisanne sentira l’enfant gigoter et pousser de petits cris. Jusqu’à ce que les battements du coeur miniature ne soient plus perceptibles.

La trentenaire avait ensuite déposé le corps dans une armoire de la chambre où dormaient ses deux premiers garçons... Une fois ces derniers à l’école, et sa cadette à la crèche, l’accusée avait notamment décoré le sapin de Noël de l’appartement, dîné avec ses parents et son aîné. Avant de placer le corps dans la poubelle de la maison – où se trouvait déjà le placenta et le cordon ombilical – et de jeter cette dernière dans un Molok.

«Je comprends qu’humainement, pour des juges, c’est très compliqué de condamner cette dame pour un homicide froid et détaché», réagit le premier procureur du Valais central, Olivier Elsig. «Mais il est difficile de s’écarter de l’expertise quand il s’agit du fond de l’affaire. Juridiquement, c’est extrêmement boiteux. Si le Tribunal cantonal ne voulait pas suivre l’expert, il eût certainement fallu demander un deuxième avis. Là, c’est un peu de l’acrobatie.»

Car la Cour ne dit pas pour autant que l’expertise du Français est contradictoire ou entachée d’un quelconque vice de forme. «Quand on met en oeuvre une expertise judiciaire, c’est que l’on a besoin de connaissances techniques, surtout en psychiatrie: une matière qu’aucun juriste ne maîtrise. Ici, les juges cantonaux ont substitué leur opinion à celle de l’expert. C’est pour ça que ce dossier a un goût un peu désagréable, voire problématique», poursuit le magistrat.

Et d’annoncer qu’un recours du Ministère public devant le Tribunal fédéral n’est pas exclu.