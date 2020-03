Une voiture finit sur le toit à Porrentruy

Un accident de la circulation s'est produit dimanche, vers 14h00, sur la route de Chevenez en direction de Porrentruy. Dans une légère courbe à droite, un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule pour une raison que l’enquête devra déterminer.

Le véhicule a traversé les deux voies de circulation, quittant la chaussée et terminant sa course en s’immobilisant sur le toit, indique un communiqué de la police jurassienne. Aucun blessé n’est à déplorer des suites de cet accident. Le trafic a été perturbé durant deux heures environ. La gendarmerie, appuyée de la police municipale de Porrentruy, a procédé au constat d’usage.

Deux blessés dans un autre accident

Toujours dans le canton du Jura, un autre accident de la circulation a eu lieu en début de soirée dimanche. Vers 18h20, un conducteur circulait sur la route reliant Courrendlin à Châtillon. À l’intersection avec la route de Rossemaison, ce conducteur n’a pas remarqué la présence d’un automobiliste qui circulait de Châtillon en direction de Rossemaison.

Il s’est dès lors engagé sur la route sans respecter le « cédez le passage » et une violente collision s’est produite entre l’avant de sa voiture et le flanc droit du véhicule de l’autre automobiliste. Les deux conducteurs ont été transportés en ambulances à l’Hôpital du Jura à Delémont, indique la police jurassienne dans un communiqué. La circulation a été perturbée durant une heure et demie.