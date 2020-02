«Il faudra s’habituer à vivre avec le coronavirus»

«La situation évolue rapidement, mais nous sommes prêts à agir en conséquence.» Pour la troisième fois de la semaine, le directeur de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), Pascal Strupler, a réuni jeudi la presse à Berne pour faire le point sur le coronavirus.

En vingt-quatre heures, le nombre de cas confirmés est passé à six. Au sexagénaire soigné à l'hôpital de Lugano s’ajoutent un Genevois de 28 ans qui rentrait de Milan, une Zurichoise de 30 ans passée par la même ville, un Argovien de 26 ans qui a séjourné à Vérone pour affaires et deux enfants d’une famille italienne en vacances en Haute-Engadine (GR). Tous ont eu un contact avec l’Italie du Nord, principal foyer attesté du coronavirus en Europe. «Il n’y a pas eu de contamination à l’intérieur de la Suisse», précise Pascal Strupler.

«Les personnes touchées vont bien, ajoute Daniel Koch, responsable de la division Maladies transmissibles à l’OFSP. Elles sont hospitalisées et isolées. Quant aux personnes en contact, elles ont été placées en quarantaine.» Mais ce n’est qu’un début: davantage de cas vont apparaître ces prochains jours.

«Les préoccupations de la population sont nombreuses et engendrent beaucoup de tests de dépistage. Nous sommes parfois à la limite pour les acteurs de la santé, détaille Daniel Koch. Nous allons essayer de détecter toutes les personnes atteintes et d’identifier leurs proches. Lorsque le système sera débordé, nous nous concentrerons alors sur les cas graves.» Et de rappeler que la majorité des personnes touchées ne connaissent pas de complication. «Il faudra s’habituer à vivre avec. Le virus ne va pas disparaître du monde. Et je ne crois pas que l’Europe soit une exception. La Suisse non plus.»

«La propagation va venir»

Pour l’heure, l’objectif de l’OFSP est d’éviter une propagation. Elle lance une vaste campagne d’information. Le message rappelle les règles élémentaires d’hygiène et de comportement à adopter: se laver les mains régulièrement, éternuer dans son coude, ou dans un mouchoir qui doit être jeté. Enfin, en cas de symptômes – fièvre, toux –, rester à la maison. Ces pictogrammes sur fond jaune seront placardés dans des espaces publics, mais aussi diffusés par les médias.

«La couleur jaune a été choisie afin que la population identifie immédiatement un message important qu'il faut prendre au sérieux. Lorsque la situation se dégradera, le fond deviendra rouge», précise Simone Eigenmann, responsable de la section Prévention et promotion de l’OFSP. Aux frontières avec l’Italie, dans les grandes gares et dans certains restoroutes, près de 200'000 dépliants ont déjà été distribués. Les voyageurs en provenance d’Italie sont priés d’éviter la foule (par exemple les manifestations sportives). Car il est alors impossible de retrouver toutes les personnes avec lesquelles il y a eu un contact. La hotline* dédiée au virus sera également disponible en tout temps.

«Pour l’heure, il n’y a pas de propagation, mais elle va venir, note Virginie Masserey, cheffe de la section Contrôle de l'infection à l’OFSP. Chacun doit savoir comment se protéger et protéger les autres. Notamment les personnes les plus vulnérables. Le virus se transmet par les gouttelettes qui sont expulsées par des malades lorsqu’ils toussent ou éternuent.» Ces gestes simples d’hygiène sont un rempart efficace.

Distribution de masques

Daniel Koch est également revenu sur la pénurie de masques qui frappe les cantons. «Nous allons distribuer une partie des réserves de la Confédération.» Et de préciser que les masques professionnels sont destinés aux acteurs de la santé et les masques d’hygiène aux malades et à eux seuls. «C’est inutile que tout le monde se couvre le visage.»

Les nouveaux cas enregistrés ont déjà eu des conséquences sur l’organisation d’événements. Plus grand événement sportif amateur du pays, le Marathon de ski de fond de l’Engadine est annulé. Tout un symbole.

L’avancée du coronavirus a également des conséquences sur la tenue de la journée annuelle des cadres du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Alors qu’elle aurait dû se tenir ce vendredi à Payerne (VD), les quelque 850 participants ont appris qu’elle serait reportée. «Le DDPS doit être paré à toute éventualité, explique Renato Kalbermatten, chef de communication. En cas d’épidémie, nous pourrions être appelés en renfort.» Et il serait fâcheux que les plus hauts cadres DDPS ne puissent pas remplir leurs obligations parce qu’ils auraient été mis en contact avec le virus.

À Berne, certains s’interrogent même sur la tenue de la session parlementaire qui doit débuter lundi, à l’image du chef de groupe UDC Thomas Aeschi (UDC/ZG). «La question se pose, reconnaît Pascal Strupler. Mais il est trop tôt pour trancher. Attendons de voir ce qui passe ces prochains jours.»

Quant à l’éventualité d’un vaccin, l’OFSP ne veut pas se mouiller. «Il faut en général 10 ans pour en développer un. Cette fois, les chercheurs ne partent pas de zéro, puisqu’ils peuvent s’inspirer des recherches sur le SRAS. Certains évoquent un vaccin dans les mois qui viennent. Mais il ne s’agit que de spéculations», rappelle Virginie Masserey.

*Ligne infos coronavirus 058 463 00 00 Tous les jours de 8h à 18h