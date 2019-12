Fausses collectes au nom de Handicap International

La période des Fêtes est propice à la bienveillance et à la générosité. Un principe qui n’a pas échappé à une pseudo-association de récolte de fonds en faveur des enfants handicapés, sourds-muets et des pauvres. Il s’agit d’individus se présentant dans des centres commerciaux, dans les gares ou sur la voie publique et qui s’adressent aux passants pour leur demander un don en espèce. Afin, disent-ils, de «construire un centre national et international».

Faux formulaires

Selon l’Organisation non-gouvernementale Handicap International (HI) dont le logo a été usurpé par cette association, ce centre n’existe pas et il n’est pas non plus planifié. Ces personnes qui interpellent les passants dans les rues usent ainsi de faux formulaires de collecte en s’appropriant le nom et le logo de Handicap International afin de tromper les donateurs.

L’ONG rappelle qu’elle ne collecte pas d’argent liquide dans les rues et que cette pratique ne correspond pas à sa politique de don. La présence de HI sur la place publique se fait uniquement par le biais de stands d’information où elle remet à qui le veut un bulletin de versement.

«Nous faisons face chaque année à ce genre de problèmes, rappelle Nadia ben Said, responsable des relations médias de l’ONG, et nous portons plainte systématiquement. Depuis 2015, nous avons vu le nombre de ces collectes frauduleuses augmenter.»

71 cas en Suisse

Si ce genre de pratiques s’effectue en particulier en Suisse alémanique, la Suisse romande n’est pas à l’abri. En 2019, le 18 décembre, HI avait répertorié cinq cas à Genève, deux dans le canton de Vaud, contre 25 cas à Zurich et 21 à Berne. Au total, HI a été informé de 71 cas en Suisse cette année.

La police genevoise ne confirme pas une augmentation des cas mais dénonce la récurrence de ce genre de pratiques: «Cela reste cyclique, c’est plus fréquent en été, à cause des touristes, et en fin d’année car les gens ont davantage tendance à partager en période de Fêtes», indique Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de l’institution. De manière générale, la police genevoise déconseille le don de la main à la main et rappelle qu’il est préférable de procéder par versement postal ou bancaire.