Faut-il exonérer les retraites? «Non, il faut augmenter l’AVS»

Le petit retraité qui peine à nouer les deux bouts, et dont les revenus sont dévorés par l’impôt. C’est en jouant sur cette image qu’une initiative populaire vient d’être lancée à Berne. Le texte est limpide: lorsqu’une personne perçoit une rente AVS – ou AI – et que son revenu ne dépasse pas 72'000 francs, cette dernière doit être exonérée d’impôt.

72'000 francs? Le montant peut surprendre, car avec 6000 francs net par mois, on est loin de la pauvreté décrite par les initiants. «Nous aurions pu prendre les montants minimaux, mais notre objectif est aussi de permettre aux rentiers qui travaillent encore de continuer à le faire», explique la conseillère nationale Yvette Estermann. Bien qu’élue UDC, elle défend le texte en tant que citoyenne. Pour la Lucernoise, ce coup de pouce vaut mieux que les prestations complémentaires ou les aides existantes. «Il permettrait à plus d’aînés de vivre avec ce qu’ils ont cotisé, sans quémander des aides à l’État.»

Où trouver l’argent? Ça reste flou pour le comité, mais Yvette Estermann estime que l’on pourrait payer ce «bonus lié à l’âge» en renonçant au milliard de cohésion. «La Suisse ferait mieux de prendre en charge le bien-être de sa population plutôt que d’octroyer des millions aux pays de l’est de l’Europe.»

Si une initiative populaire est lancée, c’est aussi parce que le parlement a déjà refusé un tel projet à deux reprises. À l’époque, le Conseil fédéral arguait que la suppression de l’imposition de l’AVS favoriserait les retraités par rapport aux autres contribuables. Il évoquait aussi un manque à gagner de 770 millions par an, et ce uniquement pour l’impôt fédéral direct. Si ce chiffre doit être relativisé aujourd’hui – il n’y avait pas d’effet de seuil dans les deux motions déposées –, les initiants ne savent pas combien coûterait la nouvelle mouture. «Arrêtez de parler de manque à gagner, coupe Martin Frischknecht, membre du comité. L’argent sera dépensé dans l’économie et donc taxé.»

Un treizième salaire

Qu’en pense l’Union syndicale suisse (USS), qui fait de la défense des rentes un de ses chevaux de bataille? «Des baisses d’impôt ciblées sont parfois possibles, mais dans la politique sociale, il faut se méfier des effets de seuil, répond son président, Pierre-Yves Maillard. Que se passe-t-il pour ceux qui touchent 73'000 francs? Pour 1000 francs de rente en plus, faudra-t-il tout à coup payer 10'000 francs d’impôts?» Plus politiquement, l’ancien conseiller d’État vaudois met en exergue une forme d’injustice. «Si vous travaillez et devez nourrir une famille avec un revenu inférieur au montant prévu par les initiants, est-ce acceptable que vous deviez payer plus d’impôts en étant plus nombreux en ménage?»

S’il ne partage pas la méthode, Pierre-Yves Maillard partage un constat: certains aînés méritent un coup de pouce. «La solution ne doit pas passer par une défiscalisation des rentes, mais par un plafonnement des primes LAMal sur le modèle vaudois et un renforcement de l’AVS.» L’USS est en train de préparer une initiative populaire qui exige une treizième rente AVS, sur le modèle d’un treizième salaire. «On définira lors de notre congrès de novembre ce qu’on lance concrètement et quand on le lance», explique le Vaudois.

Le calendrier surprend, puisque les membres avaient donné leur aval au projet il y a une année déjà. «Le principe a été décidé, on doit finaliser le texte. Avant l’été, nous avons négocié un compromis avec le patronat pour enfin freiner la chute des rentes LPP. Nous pouvons maintenant l’intégrer à nos réflexions. La thématique des rentes est un élément de la crise du pouvoir d’achat qui touche la population. Nous voulons l’aborder de manière globale et avec des solutions de financement.»

Entre la future initiative de l’USS et le texte présenté lundi, il y a un gouffre dans les moyens à disposition. Alors que la faîtière syndicale est passée maître dans la récolte de signature, Yvette Estermann avoue qu’ils seront deux, ce mardi à Lucerne, pour lancer la chasse aux paraphes. Ne regrette-t-elle pas une alliance avec l’USS? «Sur le fond, je préfère qu’on défiscalise plutôt que d’exiger de l’État qu’il distribue plus d’argent. Sur la forme, le fait de n’être liés ni à un parti, ni a une organisation nous permet de travailler en toute indépendance.» La conseillère nationale glisse toutefois que le but de sa conférence de presse était aussi de faire parler du projet. Et, qui sait, de dégoter de nouveaux soutiens.