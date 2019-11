Après la vague verte, le reflux socialiste

La carte des candidats sortis en tête dans les communes dimanche est particulièrement cruelle pour le PS vaudois. Trois petits confettis rouges (Mauraz, Montpreveyres et Ferreyres) sont à peine visibles. C’est dans ces trois villages seulement que la socialiste Ada Marra a devancé la Verte Adèle Thorens et le PLR Olivier Français. Pour quelques voix.

Cliquer ici pour agrandir

Par rapport à 2015, la participation est stable (environ 37%). Le canton comptant 21'000 électeurs de plus qu’il y a quatre ans, ce sont 9600 bulletins de vote supplémentaires qui ont été glissés dans les urnes. Olivier Français a amélioré son score de 8500 voix, Adèle Thorens a fait plus de 8000 suffrages de mieux que le Vert Luc Recordon, battu lors de la précédente élection. Quant à Ada Marra, elle perd 5200 votes par rapport au résultat de sa camarade Géraldine Savary. Ce recul du PS était déjà perceptible au soir du premier tour et il s’est confirmé dimanche, au profit souvent du PLR, qui arrive en tête dans 252 communes sur 309.

La droite soudée

C’était à nouveau la condition sine qua non pour qu’Olivier Français rattrape son retard: que le centre droit se mobilise fortement. Cela ne va jamais vraiment de soi, en tout cas pour l’UDC, qui, au fil des élections manquées, a accumulé du ressentiment vis-à-vis du cousin libéral-radical. Mais force est de constater que l’électorat agrarien n’en a pas tenu rigueur au candidat PLR. Globalement, le report des voix a aussi bien fonctionné qu’en 2015 dans les communes rurales. Cette fois-ci, le congrès UDC avait choisi d’apporter à Olivier Français le soutien qu’il lui avait refusé il y a quatre ans. Avec l’apport des Vert’libéraux et du PDC, qui tous deux appelaient aussi à voter pour lui (ainsi que pour Adèle Thorens s’agissant des Vert’lib), l’ingénieur lausannois disposait d’une réserve théorique de 41'500 voix. Et il en a fait 33'400 de mieux qu’au premier tour. Pour un camp bourgeois que l’on dit traditionnellement désuni, c’est le témoignage d’une union gagnante.

En face, la gauche radicale, absente du second tour, a aussi apporté ses quelque 6000 suffrages au camp rose-vert. Mais le reflux socialiste est important par rapport à 2015, y compris dans les villes qui lui sont traditionnellement acquises. –2,25% à Lausanne, –4,28% à Renens, –6,33% à Morges… Les écologistes dépassent le parti à la rose dans chacun de ses bastions.

Le nombre de bulletins compacts Verts est ainsi passé de 27'000 en 2015 à 39'000 ce dimanche. Ceux du Parti socialiste ont chuté de 40'300 à 28'500. Signe tangible d’un glissement net de l’électorat de gauche en faveur du Parti écologiste, qui était déjà observable au soir du premier tour. La vague verte n’a pas faibli et le PS en souffre.

Autre élément très scruté par les états-majors partisans: le nombre de coups de crayon à gauche. Il y a quatre ans, Luc Recordon avait été biffé 1400 fois sur les bulletins PS, Géraldine Savary 800 fois sur ceux des Verts. La tendance est aujourd’hui autre: Ada Marra perd 2000 voix dans l’électorat écologiste et Adèle Thorens n’en égare que 1000 auprès des sympathisants socialistes. Le phénomène reste néanmoins marginal puisque respectivement 5,1% et 4,1% des bulletins Verts et socialistes ont été modifiés. Une part similaire grosso modo à ce qui avait été constaté lors de la précédente élection au Conseil des États. «Il n’y a pas eu de biffage à gauche, c’était compact», réagissait dimanche Ada Marra.

Durant la campagne, la candidate socialiste s’est efforcée de réfuter qu’elle était «clivante» car très marquée à gauche, comme n’ont cessé de le répéter ses adversaires. Honnie par l’UDC – comme Luc Recordon l’était pour son rôle dans l’éviction de Christoph Blocher du Conseil fédéral –, la socialiste a obtenu peu de voix à droite. Géraldine Savary en faisait 3500 sur les bulletins PLR, soit presque 2000 de plus que son colistier écologiste. Dimanche, c’est Adèle Thorens que les électeurs libéraux-radicaux ont préféré ajouter aux côtés d’Olivier Français. Elle enregistre 2600 voix à droite, Ada Marra 1100 seulement.

Quant aux bulletins sans dénomination, prisés par les électeurs qui n’ont de sympathie particulière pour aucun parti en lice, ils contribuent aussi à creuser l’écart entre la socialiste et les deux élus. Olivier Français y fait 14'000 suffrages, Adèle Thorens 10'500, et Ada Marra 6300.

Les effets collatéraux de l’élection

Avec la réélection d’Olivier Français au Conseil des États, on assiste aussi au retour de Laurent Wehrli au Conseil national. Au soir du 20 octobre, il avait terminé à la sixième place des candidats libéraux-radicaux, alors que le parti récoltait cinq sièges. Il faisait les frais de l’arrivée de Jacqueline de Quattro. Nouvelle candidate, la désormais future ex-conseillère d’État a brûlé la politesse à Frédéric Borloz et Laurent Wehrli. Résultat: ils ont tous les deux reculé d’une place au classement PLR par rapport à 2015.

D’autre part, la réussite d’Adèle Thorens permet l’arrivée sur la scène politique d’une écologiste jusqu’ici inconnue du grand public: Valentine Python. Le 20 octobre, elle s’est glissée devant plusieurs personnalités de son parti. Conseillère communale à La Tour-de-Peilz depuis 2016, elle doit son élection, selon les stratèges de son parti, à sa profession: climatologue. Cette seule mention aurait persuadé les électeurs. La place de premier vient-ensuite revient au député Raphaël Mahaim. Il devrait entrer au Conseil national en cours de législature, Daniel Brélaz ayant déjà annoncé son possible départ.

Battue, Ada Marra ne renonce pas pour autant à siéger à Berne, comme l’avait fait le Vert Luc Recordon au soir de sa défaite en 2015. Il faut dire que ce dernier siégeait depuis huit ans à la Chambre haute, contrairement à la socialiste qui n’était pas sortante. Réélue au Conseil national le 20 octobre, Ada Marra a réitéré dimanche son intention d’y siéger. Si elle avait été élue au Conseil des États, c’est la présidente du PS Vaud, Jessica Jaccoud, première vient-ensuite, qui aurait été catapultée sous la Coupole.