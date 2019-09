En Valais, le PDC peut perdre sa domination

Enjeux

Dans le bastion démocrate-chrétien qu’est encore le Valais, c’est l’heure des grandes manœuvres. C’est particulièrement vrai pour le Conseil des États, où les cadors que sont Mathias Reynard (PS), Philippe Nantermod (PLR) et Cyrille Fauchère (UDC) vont essayer de briser la domination historique du PDC à la Chambre haute. Il y a quatre ans, ce tour de force avait échappé d’un cheveu au PLR. Pour sauver le siège de Jean-René Fournier, le PDC lance une femme, Marianne Maret, dans ce combat de tous les dangers. Au Conseil national, seuls deux sièges semblent pouvoir basculer. La gauche et le PLR vont essayer, dans une bataille de seconds couteaux affûtés, de doubler leur représentation en prenant un siège respectivement au PDC, qui en compte quatre, et à l’un des deux UDC.

Favoris

Mathias Reynard: Il était le benjamin du parlement à son élection il y a huit ans, il en est désormais un poids lourd. Deuxième meilleur élu il y a quatre ans, Mathias Reynard paraît bien parti pour remettre le couvert au Conseil national. Lancé dans la course aux États, sa tâche sera ardue dans un canton très marqué à droite. Mais attention aux surprises: intègre et fidèle à sa ligne, l’homme séduit bien au-delà de ses propres rangs.

Philippe Nantermod: En quatre ans, le libéral-radical de Morgins est déjà devenu incontournable. Sur tous les fronts, le vice-président du PLR suisse est une locomotive de la délégation. Provocateur et cible de choix des grévistes pour le climat, il assume ses positions même si certains jugent qu’il s’est adouci ces derniers mois. Sa place au National est acquise et il est sans doute le mieux armé pour conquérir un siège aux États.

Sortants en danger

Jamais le PDC n’est parti au combat avec aussi peu de sortants. Yannick Buttet a été emporté par ses affaires de harcèlement, Roberto Schmidt a été élu au Conseil d’État, Viola Amherd est devenue conseillère fédérale et Géraldine Marchand-Balet et Jean-René Fournier ne se représentent pas. Si Benjamin Roduit, arrivé en milieu de législature, paraît bien parti pour continuer sa mission, la tâche du Haut-Valaisan Thomas Egger paraît plus ardue car son siège est traditionnellement le plus instable du PDC. Deuxième sortant en danger, le Haut-Valaisan Franz Ruppen (UDC) pourrait vaciller mais le PLR devra frapper très fort pour y arriver alors qu’il est quasi inexistant dans le Haut-Valais, où le vote identitaire fait encore office de réflexe. Côté romand, Jean-Luc Addor (UDC) bénéficie curieusement d’une liste sans les ténors locaux du parti. Pour le préserver?

Surprises

En Valais, pourtant pays de glaciers en souffrance, le Vert n’a jamais eu la cote. Assimilés aux défenseurs du loup et autres pourfendeurs du tourisme d’hiver, les écologistes ont carrément rimé – pour une partie du canton – avec enfer après le succès de l’initiative Weber en 2012. Mais la caricature n’a pas tenu bien longtemps, puisque la formation est celle qui a le plus progressé lors des dernières élections cantonales, puis lors de la Constituante avec, certes, un nouveau mode d’élection pouvant favoriser les minoritaires.

Apparentés à la gauche, les Verts peuvent rêver d’un premier siège historique car Christophe Clivaz, professeur d’université, conseiller communal à Sion et ancien député, peut se targuer d’une notoriété que certains «viennent-ensuite» derrière Mathias Reynard au Parti socialiste n’ont pas.

Anecdotes

Les Genevois adorent le Valais pour les vacances et les Valaisans adorent aller travailler à Genève. Jusque-là, les moutons étaient bien gardés. Et puis, les Genevois ont voulu venir faire de la politique en Valais et là… on a eu du mal à suivre. On passera sur l’épisode Stauffer pour se concentrer sur celui de Ronald Zacharias qui, tout juste domicilié dans son chalet de Verbier, lâche 240 000 francs en faveur de la campagne, 200 000 pour lui, 40 000 pour l’UDC. En restant pragmatique, on se dit que le parti voit plus en lui un généreux mécène qu’un futur élu.

Après Éric Stauffer, Ronald Zacharias se déclare candidat au Conseil d’État https://t.co/Q70iZomnYZ #Genève — Tribune de Genève (@tdgch) January 29, 2018

On ne sait pas si Ronald Zacharias, lui, y croit, mais il n’a peur de rien. Sur Facebook, il s’est fendu d’une photo avec une bouteille de fendant à demi entamée et deux hôtesses lors du Verbier Bike Fest estampillée d’un commentaire qu’on vous livre tel quel: «Zacharias l’affirme avec force: un beau c… ça ne se démode jamais». Qu’importent les critiques, l’homme assume tout, et le revendique. Quelqu’un a dû chuchoter à Ronald Zacharias qu’une élection, en Valais, ça se gagne aussi dans des carnotzets et avec des théories de bistrot. Mais dans les carnotzets, il n’y a pas de réseau. Présent sur place, Jean-Luc Addor doit le savoir car lui, n’était plus sur la photo.