Selon, vous, quelle est la surprise dans les résultats d’aujourd’hui?

À chaque élection, il y a bien sûr des surprises. Ce qui me fait énormément plaisir, c’est la couleur bleue (communes où il est en tête, ndlr) que je lis sur la carte du canton, dans des régions où je n’avais pas l’habitude de la voir. Mon travail est reconnu par la population.

Vous imaginez-vous avoir encore plus de plaisir à travailler qu’avant?

Moi, je ne m’engage jamais dans une action si je n’ai pas du plaisir. La passion est pour moi importante. Cette passion politique je l’ai depuis maintenant plus de 20 ans. Bientôt 30 ! Et les témoignages que j’ai reçus ces trois dernières semaines me donnent cette force de l’engagement. Les électeurs attendent beaucoup de moi, surtout avec le résultat que j’ai fait aujourd’hui. Et à moi de ne pas les décevoir. Le jour où la passion disparaîtra, je disparaîtrai.

Les résultats du 1er tour vous ont-ils d’abord découragé, abattu, ou l’énergie a toujours été constante?

Dans la vie en général, par exemple dans le sport ou dans le monde du travail, on a des moments de découragement. C’est vrai que le soir du premier tour, il y a eu une déception. Presque une certaine surprise, en voyant le différentiel que j’avais avec la gauche. Mais on voyait que j’étais seul contre 14 et le PLR était tout seul. Et en cela, mon travail, c’était de rassembler. Le soir des congrès des Vert’libéraux et de l’UDC en particulier. Le résultat des deux tiers de votes à mon égard, malgré des critiques très vives à l’égard du parti, c’est une reconnaissance à ma personne. Et après, j’ai pu reconnaître sur le terrain cet engagement de ces partis et de l’UDC en particulier. J’ai fait des promesses. À moi de les tenir.

Aujourd’hui pouvez-vous dire si c’est votre dernière législature?

Mon avenir politique se décidera dans les deux ou trois prochaines années. Néanmoins, la relève est importante à mes yeux. J’aurai fait 16 ans à Berne et il est important qu’après 8 ans au Conseil des États, d’autres forces sortent du bois pour représenter le canton de Vaud et en particulier la droite et le centre droite. La question est un peu prématurée.

L’Olivier Français 2019-2023, aura-t-il une sensibilité écologique plus développée qu’avant?

Je ne vais pas changer cette attention que j’ai pour notre environnement. C’est d’abord la notion de qualité de vie qui est importante, dans laquelle l’emploi est important, mais aussi les assurances sociales, qui doivent être garanties aux uns et aux autres, tout comme la formation. Ce sont des thèmes fondamentaux pour moi et je vais continuer à les développer. J’aurais peut-être quelques différences avec Adèle Thorens sur la méthode pour arriver à la solution, mais il faudra bien se mettre d’accord pour trouver des solutions. La société va vite et on ne peut pas la faire attendre pour des histoires purement politiciennes.

Collaborer avec Adèle Thorens, comment ça va se passer? Vous avez déjà œuvré sur des dossiers ensemble, ou vous vous êtes plus souvent opposés?

Je la connais comme conseillère communale à Lausanne, puis nous étions collègues au Conseil national. Nous n’avons pas eu de travaux très, très importants ensemble. C’est une personnalité que je respecte, au même titre qu’elle me respecte. Ce qui me paraît très, très important quand on a eu des dossiers dans lesquels il fallait défendre les Vaudois avec Mme Savary on les a toujours défendus, de manière cohérente et solidaire. Par contre, quand il y aura des thèmes à caractère de politique nationale, ça sera un peu plus complexe. Mais avec Mme Savary, 75% des votes sont communs et on a bien pu représenter les intérêts des Vaudois et Mme Thorens, et moi, on devra peut-être discuter sur les quelques thématiques où nous divergeons.

Votre victoire est de bon augure pour une alliance entre le PLR et l’UDC?

Il y a toujours eu une alliance, en tout cas entre les militants de nos partis. Par contre, dans les votes, il y a des difficultés certaines. Nous devons envoyer des candidats, au gouvernement vaudois et à Berne, qui rassemblent. Il y a des candidats de valeur à l’UDC. Et maintenant c’est à l’UDC de nous assurer qu’on retrouve dans le canton ces hommes et ces femmes à l’image de Jean-Claude Mermoud, avec qui j’ai énormément travaillé. Et il y en a, à l’UDC qui demain pourront tout à fait convenir à l’ensemble des Vaudois et des Vaudois.

Il y a 20 ans que les socialistes vaudois ont recommencé à être présents au Conseil des États. Et maintenant, c’est fini. Est-ce un nouvel équilibre ou un des aléas de l’histoire?

Je ne ferai pas d’analyse politique sur le résultat de la gauche. Moi, la seule analyse que je fais, c’est qu’un homme et une femme vont représenter le canton. Je constate qu’il y a une personnalité issue du centre droit - droite et une personnalité très à gauche.