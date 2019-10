Quatre graphiques pour comprendre la vague verte

Ce sont les deux vainqueurs des élections fédérales, les Verts, avec 13,2% des votes au Conseil national et, dans une moindre mesure, les Vert'libéraux, 7,8% des voix. Ces partis totalisent désormais plus d’un cinquième des votes, soit plus de 9,3 points de pourcentage de plus en comparaison avec 2015.

Comme illustré par le graphique du haut, la vague verte a surtout touché les villes. Si l’on sépare toutes les municipalités en trois groupes selon leur densité de population, comme le fait l'Office fédérale de la statistique (OFS), les deux partis Verts recueillent plus de 31% des suffrages dans les communes les plus densément peuplées. Dans les municipalités les plus faiblement peuplées, ces deux partis totalisent 17%.

Par rapport aux différences entre régions linguistiques, la montée des partis Verts ne connaît pas le Röstigraben. Mais, par rapport aux municipalités italophones, ces deux partis ont recueilli le double de suffrages en Romandie.

Dans les communes francophones, les Verts et les Vert'libéraux totalisent plus d’un quart de tous les suffrages, soit 25,5%. Les municipalités germanophones ne sont pas loin derrière, avec 24%. Au Tessin, en revanche, ces deux partis n'ont recueilli que 13% des voix.

Si l'on compare avec les résultats des élections fédérales précédentes, ces deux partis combinés ont progressé partout à l’exception de 32 communes.

Comme illustré par la carte ci-dessus, l’ascension de deux partis Verts a été particulièrement forte dans les régions lémanique et zurichoise, avec plus de 12 points de pourcentage.