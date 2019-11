Deux vieux mâles PS-UDC terrassent la reine verte

Les dimanches se suivent mais ne se ressemblent pas. Alors que Regula Rytz, la présidente des Verts, se décrochait la mâchoire de joie au vu des résultats spectaculaires de son parti au Conseil national, ce dimanche elle serrait plutôt les dents. Et pour cause. La bataille du Conseil des États dans le canton de Berne ne tourne pas à son avantage.

Pas de vague Verte, pas de vague féminine, mais un petit vague à l’âme face au plébiscite en faveur des deux vieux mâles des grands partis, à savoir le socialiste Hans Stöckli et l’UDC Werner Salzmann. Cette défaite Verte, que l’on retrouve aussi à Zurich, représente sans conteste un obstacle supplémentaire aux ambitions écolos de décrocher un siège au Conseil fédéral en décembre.

La défaite de la reine Verte s’est dessinée assez tôt. Dans les communes rurales, où l’on vote plus à droite, Rytz a toujours été en queue de peloton derrière les deux hommes mais longtemps aussi derrière l’ancienne présidente du Conseil national Christa Markwalder (PLR). Salzmann a fait la course en tête avant que la ville de Berne et ses environs ne propulsent le sortant Hans Stöckli au premier rang avec 157'000 suffrages.

«Ouvrir le passé à l’avenir»

Dans la magnifique salle de l’Hôtel de Ville, où l’on peut lire la devise «Ouvrir le passé à l’avenir», le vétéran socialiste exulte comme un gamin à l’annonce des résultats. «Je me réjouis de pouvoir devenir président du Conseil des États. La politique, c’est du plaisir et je suis en pleine forme», lance-t-il en moulinant des bras.

Stöckli ne cache pas qu’il a tremblé. «Comme le montre ce qui est arrivé à Lombardi au Tessin ou Vonlanthen à Fribourg, on sait que la possibilité de se faire éjecter existe. J’ai senti le souffle de mes poursuivants sur ma nuque. Mais cela a encore décuplé mon énergie», lance le vainqueur du jour, totalement euphorique. A-t-il une petite pensée pour sa partenaire verte avec qui il voulait remporter les deux sièges bernois aux États?

Il assure le minimum syndical: «Je regrette qu’il n’y ait pas de femme élue. Mais le peuple en a décidé ainsi.» Le PS de Berne est surtout content de ne pas devoir subir l’affront qu’a connu le PS vaudois. Une Ada Marra qui chute et perd le fauteuil PS, occupé comme une fleur par la Verte Adèle Thorens.

Comment expliquer ce raté?

Pourquoi Rytz n’a pas réussi sa révolution de Palais, qui consistait à faire basculer les deux sièges bernois des États à gauche? «La droite a serré les rangs. C’était donc très difficile pour moi dans un canton qui reste majoritairement bourgeois», analyse-t-elle.

Et c’est vrai que la droite a mis le paquet. On s’est beaucoup gaussé ici du mariage de la carpe et du lapin, de l’anti-UE Salzmann avec l’euro turbo Markwalder. Mais force est de constater que l’alliance a fonctionné. Salzmann a engrangé plus de 30'000 suffrages supplémentaires. «Christa Markwalder a presque doublé son score du 1er tour», note le conseiller national Christian Wasserfallen (PLR/BE). Du coup Salzmann, avec ses 154000 voix, ne laisse aucune chance à Rytz et ses 141000 suffrages. Et ce malgré le fait qu’il n’arrive que3e dans la partie francophone, à Bienne ou dans le Jura bernois.

Cette démonstration de force de la droite, qui rappelle un peu la mobilisation autour d’Olivier Français sur Vaud au 2e tour, s’explique sans doute par un réflexe de défense. La volonté de la gauche de s’arroger pour la première fois les deux sièges du canton a été perçue comme arrogante. Le président de l’UDC Suisse, Albert Rösti, y voit une bonne leçon pour les Verts. «Il ne faut pas avoir la folie des grandeurs. S’il y a quelque chose que les gens apprécient, c’est la stabilité. Ils ont donc corrigé le tir après l’élection du National.» Pour l’UDC, en tout cas, ce dimanche s’apparente à un triomphe. Elle regagne son siège de sénateur perdu au profit du PBD à Berne en 2007 et décroche pour la première fois un fauteuil au Tessin.

Pas de candidature au Conseil fédéral

Regula Rytz, qui avait promis de ne pas être candidate au Conseil fédéral si elle était élue sénatrice ce dimanche, va-t-elle briguer dès lors un siège parmi les sept Sages? «C’est une option. Les Verts vont décider cette semaine si nous présentons un candidat. Mais pour nous, le plus important reste le travail que nous allons accomplir sur des dossiers concrets comme la protection du climat avec un groupe parlementaire écologiste nettement renforcé».

En attendant, le canton de Berne va retrouver ses esprits. Au 1er tour, sa ministre des Finances, Beatrice Simon (PBD), s’est pris une véritable claque en arrivant à la 4e place. La tête basse, elle s’est retirée de la course et a renoncé dans la foulée à son siège au National. Elle reste à l’exécutif bernois mais son étoile a pâli. Et puis il y a aussi les chefs syndicalistes PS, comme Corrado Pardini et Adrian Wüthrich, qui ont été éjectés du National par la vague féminine et qui pansent leurs plaies.

BERNE

«Il n’y aura pas de Vert au Conseil fédéral»

Professeur de sciences politiques à l’Université de Berne, Adrian Vatter livre à chaud son analyse des résultats du canton de Berne et de ses conséquences sur la course au Conseil fédéral.

Qu’est ce qui frappe le plus dans cette élection bernoise aux États?

Nous avons vécu un vote de correction par rapport au vote du Conseil national. Celui-ci avait été marqué par une poussée des Verts, des femmes et des jeunes. Ce dimanche, l’électorat a corrigé le tir en élisant, pour le dire de façon provocante, de vieux hommes blancs. On disait la droite bernoise divisée face à un duo compact à gauche.

Pourquoi Regula Rytz, la présidente des Verts suisses, échoue-t-elle?

D’abord il y a une participation en baisse (ndlr: 44,4%). Ce qui signifie que les électeurs volatiles, intéressés surtout par des thèmes comme le climat, se sont moins mobilisés. Ce qui donne plus de poids aux fidèles des partis. À droite, l’alliance a marché de façon surprenante. D’habitude un candidat UDC ne fait pas de voix supplémentaires au 2e tour. La gauche, en revendiquant les deux sièges, a sans doute provoqué un sursaut à droite. Et puis, on peut penser que tous les socialistes, pour protéger Hans Stöckli, n’ont pas voté pour Rytz.

Après leur défaite au Conseil des États dans les deux plus grands cantons de Suisse, les Verts vont-ils pouvoir décrocher un siège au Conseil fédéral?

Je ne le crois pas. La défaite de Rytz est très nette à Berne, ce qui la dessert. Ensuite, les Verts n’affichent pas une détermination sans faille à obtenir un siège au Conseil fédéral. Enfin, pour obtenir un siège au détriment d’Ignazio Cassis, la gauche doit compter sur l’appui du PDC. Or ce dernier a été traumatisé par l’éviction de sa propre conseillère fédérale Ruth Metzler. Je ne le vois pas prêter la main à l’éjection d’un membre du gouvernement, Tessinois de surcroît