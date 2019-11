Hodgers s’efface volontiers au profit de sa présidente

Vers un candidat surprise?

Deux retraits et une inconnue du côté des Verts

Bastien Girod, conseiller national (ZH)







Il faut se méfier de l’eau qui dort. Depuis que l’on évoque une candidature des Verts au Conseil fédéral, il est un élu dont on parle beaucoup: Bastien Girod. Alors que Regula Rytz est issue de l’aile gauche du parti, le Zurichois se positionne au centre. Né à Genève il y a 39 ans, Bastien Girod maîtrise le français. Il a fait ses armes très tôt en politique et siège depuis douze ans au National, autant dire qu’il connaît la maison. Même s’il a annoncé jeudi son retrait, il reste le favori de certains Vert’libéraux.



Christine Häsler, conseillère d’État (BE)







Christine Häsler, 56 ans, a connu une carrière politique express ces cinq dernières années. Celle qui a longtemps œuvré au niveau cantonal réussit le grand saut en juin 2015. Elle entre au National, en remplacement d’Alec von Graffenried, actuel maire de Berne. Elle est réélue en octobre, mais ne finira pas la législature, propulsée au gouvernement bernois trois ans plus tard. Christine Häsler vient de l’Oberland bernois et, face à Rytz la citadine, la montagnarde a une jolie carte à jouer.



Manuela Weichelt-Picard, conseillère nationale (ZG)







En 2007, Manuela Weichelt-Picard entre au gouvernement zougois. À la fin de 2016, le parlement la choisit comme présidente du gouvernement. En octobre, elle est élue au Conseil national, volant le siège du PLR. Si elle n’a pas la connaissance fine de la Coupole, sa grande expérience d’Exécutif pourrait en faire une candidate surprise, bien qu’elle ait elle aussi décliné, jeudi soir. Son plus grand atout: elle vient de Suisse centrale, une région qui n’a plus de conseiller fédéral.