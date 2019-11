«J’ai aimé passionnément être sénatrice»

C’est une figure de la politique suisse qui tire sa révérence. Lundi, la Vaudoise Géraldine Savary ne sera officiellement plus conseillère aux États. La socialiste revient sur les polémiques qui l’ont poussée à renoncer à se représenter. Elle se prononce aussi sur la perte de ce siège socialiste presque historique dans le canton de Vaud, et plaide pour une coprésidence avec un Romand à la tête du parti suisse. Interview.

Ce sont vos derniers jours de sénatrice. Dans quel état d’esprit êtes-vous?

Je suis apaisée. J’ai décidé de profiter de cette période de liberté contrainte pour passer trois semaines à Berlin. Je souhaitais prendre le large pour éviter de suivre de trop près la session de la nouvelle législature, où j’aurais dû être élue présidente du Conseil des États.

Avez-vous des regrets?

J’ai le regret de quitter une fonction que j’ai aimée passionnément. Représenter la population vaudoise a été un honneur. Aujourd’hui encore, je reçois des marques de reconnaissance de la part de gens que je croise. Ça m’émeut et me touche. Ça montre qu’il existe, au-delà des critiques, une forme d’affection entre les politiques et la population.

Regrettez-vous d’avoir renoncé à vous représenter, ou cela était-il nécessaire pour vous reconstruire?

Aujourd’hui je me sens forte, solide et conquérante. On peut toujours refaire le film. Mais je dois aussi prendre acte qu’il y a une année, j’étais dans un état physique et psychologique qui ne me permettait pas d’affronter une nouvelle échéance électorale.

Reconnaissez-vous que c’était une erreur d’accepter l’argent d’un milliardaire pour vos campagnes?

Je n’ai enfreint aucune loi, ni règle interne au parti. Il y avait un comité de campagne Savary-Recordon, qui avait été constitué à la demande de nos partis respectifs. À partir de là, vous avez deux solutions: soit vous sollicitez des contributions de proches ou de camarades, soit vous élargissez le cercle. Au vu des polémiques qui ont suivi, j’aurais peut-être dû renoncer à ce don mais, tant en 2011 qu’en 2015, je ne pensais pas que c’était une erreur. Et quand on voit que pour ces dernières élections, certains candidats ont dépensé 300'000 francs pour leur campagne, les 7500 francs qu’on me reproche sont très modestes.

Avoir coulé pour 7500 francs, alors que l’Argovien Cédric Wermuth est pressenti pour la présidence du parti suisse après avoir fait une campagne à 300'000 francs, trouvez-vous cela injuste?

Je ne peux pas dire le contraire. Une campagne pour les États nécessite des montants importants. Cela a toujours été clair que Frederik Paulsen a contribué à cette campagne parce qu’il a de l’estime pour moi et pour rien d’autre. Je savais en outre qu’il finançait de nombreuses activités sociales, académiques et culturelles dans le canton de Vaud. Cette affaire, à mes yeux, a été exagérée, mais c’est la réalité médiatique et politique d’aujourd’hui.

Vous en voulez aux médias?

Je ne suis pas dans cet état d’esprit. Malgré tout ce qui s’est passé, j’ai continué à défendre les médias jusqu’au dernier jour de mon activité de parlementaire. Une grande majorité des journalistes font leur travail avec sincérité, malgré les difficultés de la branche. Le quasi duopole que forment Tamedia (ndlr: éditeur de ce journal) et la SSR devrait toutefois leur imposer une forme de responsabilité: réfléchir à la place qu’on donne à une information, la mettre en perspective et la traiter avec proportionnalité. J’ai manifestement fait des erreurs de communication et d’image, que je reconnais puisque que j’ai renoncé à me représenter. Mais j’espère que la sanction que je me suis imposée aura aussi valeur d’enseignement pour d’autres.

Mais ce sont surtout vos camarades socialistes qui vous ont lâchée.

C’est vrai que j’ai été très seule durant cette période et que certains camarades ont préféré me condamner sans sommation plutôt que de m’aider. J’en retiens deux leçons. La première, c’est qu’il faut demander de l’aide et accepter celle que l’on vous offre. La deuxième, c’est que dans un parti politique, on ne devrait pas lâcher un de ses membres mais faire front pour le défendre s’il trébuche. Sinon comment la population peut-elle nous faire confiance?

Votre siège de sénatrice a été perdu. Qu’est ce que le PS Vaud a fait de faux?

Avec la question du climat et une droite très mobilisée, il était difficile pour le PS de faire entendre sa voix. Mais il y a peut-être eu aussi un péché d’arrogance. Le PS a trop considéré ce siège comme un dû, en oubliant que la course aux États est la plus difficile de toutes. Il faut des candidatures solides, humbles et capables d’élargir leur base électorale.

Est-ce qu’Ada Marra était la bonne candidate?

Dire que le profil d’Ada Marra est trop clivant, c’est faux. C’est une politicienne forte, populaire et c’est pour cela qu’elle a gagné devant le congrès face à Roger Nordmann. On oublie aussi qu’elle était la socialiste la mieux élue en 2015 et qu’elle a fait un très bon premier tour. Au contraire, je dirais qu’Ada Marra n’a pas eu assez l’occasion de montrer sa belle personnalité.

Roger Nordmann aurait-il fait le siège?

Il aurait eu d’autres qualités. Il est reconnu comme une référence sur les questions environnementales. Par contre, il aurait été le lady killer durant toute la campagne. Pour le PS, remplacer une femme qui tenait le siège depuis douze ans par un homme, ça aurait été difficile à porter.

Et vous? Auriez-vous résisté à la vague verte?

Je me suis retirée pour mon parti, pour ne pas fragiliser le siège socialiste. Mais aujourd’hui, je me dis que ça n’aurait peut-être pas été le cas. Avec ma position de sortante, mon bilan, mon implication comme une des initiatrices de la Grève des femmes et le fait que j’aurais présidé le Conseil des États en 2020, je pense que je m’en serais pas trop mal sortie. Même si j’aurais dû affronter une campagne difficile.

Le PS doit-il désormais se méfier, voire se distancier des Verts?

Non. La force de la gauche n’existe que par le travail commun du PS, des Verts et de l’extrême gauche. Par contre, nous devons mieux mettre en évidence nos particularités. Le PS a une réponse plus collective vis-à-vis du défi climatique, alors que les Verts ont une approche plus individualiste, parfois libérale. Si on prend des mesures qui pénalisent trop le pouvoir d’achat, on risque de perdre les milieux populaires. Si vous ajoutez à cela une éventuelle récession, nous pourrions être confrontés à toute une population d’oubliés, comme c’est le cas en France, en Allemagne ou aux États-Unis. Aujourd’hui, les seuls qui conjuguent questions climatiques et politique sociale, ce sont les socialistes.

«Il faut moderniser le Parti socialiste»

Alors que le Parti socialiste suisse doit trouver un nouveau président, Géraldine Savary a une idée précise du profil idéal: une femme alémanique. «Cette personnalité doit avoir une grande fibre sociale et être capable de toucher de nouvelles électrices et électeurs.

Lors des dernières élections, les jeunes n’ont pas voté socialiste, mais vert.» Pour la Vaudoise, le PS doit aussi se moderniser dans son fonctionnement. «Il faut en finir avec le pouvoir vertical et cette façon de débattre pendant des heures d’un papier de position de 50pages avec une centaine d’annotations. Le PS doit s’ouvrir vers le public.»

Jusqu’ici, Géraldine Savary appelait à une coprésidence entre le Valaisan Mathias Reynard et la Bernoise Flavia Wasserfallen, mais cette dernière a renoncé. «Je continue à plaider pour une coprésidence romande-alémanique, lance Géraldine Savary. Les sections romandes représentent jusqu’à 25% des voix dans certains cantons. Ce n’est pas négligeable.»

Selon elle, Mathias Reynard dispose de la popularité qui manque au PS. «Il défend des thématiques qui sont dans l’air du temps et répondent aux besoins actuels. Il a l’expérience, mais aussi une fraîcheur, une envie sincère de faire de la politique sans plan de carrière.» Surtout, elle estime qu’un duo entre Cédric Wermuth (AG) et Mattea Meyer (ZH) ne serait pas représentatif de la diversité socialiste. «Ce n’est pas uniquement une question de positionnement, mais surtout de pouvoir intégrer les différents points de vue. Alors pourquoi pas un duo Reynard-Meyer?»