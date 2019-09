Le PS se fait piéger par l’initiative antiburqa

En sortant de la salle du Conseil des États, visiblement aussi emprunté que pressé, Christian Levrat refuse de répondre sur l’initiative antiburqa. «Ce n’est pas mon thème», lâche le président du PS. Roger Nordmann, président du groupe socialiste, n’est pas plus loquace. Il ne souhaite pas non plus s’exprimer sur ce sujet. Des silences qui en disent long sur la situation dans laquelle se trouve le parti. Alors que le Conseil des États vient de balayer l’initiative pour l’interdiction de se dissimuler le visage, le PS est profondément divisé. Quant aux mesures ciblées proposées par le Conseil fédéral pour obliger les gens à se découvrir le visage dans certaines occasions, elles ne constituent pas un contre-projet à même de rallier toutes les sensibilités.

«Oui, il y a un malaise, confirme le conseiller national Jacques-André Maire (PS/NE). D’autant que notre parti n’a jamais débattu de ce thème. Cette initiative va augmenter l’islamophobie en Suisse, mais en même temps comment ne pas être contre la burqa?» En l’absence de discussions internes, ce sont les prises de position de différents ténors socialistes dans les médias qui ont enflammé le débat. La position de Pierre-Yves Maillard, qui – alors qu’il était au gouvernement vaudois – avait clairement affiché son soutien au texte, avait suscité une avalanche de réactions tant positives que négatives et montré à quel point le sujet est sensible dans les rangs socialistes. Déchiré, le PS est pris en étau entre deux visions antinomiques, que représentent assez bien les deux sénatrices lémaniques.

«Se faire enterrer vivante»

D’un côté, Géraldine Savary (PS/VD), qui a réitéré les déclarations qu’elle avait elle aussi déjà tenues dans la presse. «Ce débat me pose un vrai problème de conscience. Je désapprouve l’agenda des initiants (ndlr: le comité d’Egerkingen, qui est aussi à l’origine de l’initiative antiminarets), car je sais que le moteur profond de ce texte flirte avec la xénophobie. Mais en même temps je ne peux pas accepter qu’une femme se fasse enterrer vivante.»

«Avez-vous déjà vu un homme porter la burqa? C’est bien la preuve qu’on est face à une discrimination de genre»

Les mots sont durs, mais pour la Vaudoise le voile intégral n’a rien à faire avec la religion. «Il s’agit d’une domination patriarcale qui prive les femmes de leurs libertés individuelles.» Elle tacle Robert Cramer (Verts/GE), qui compare ce choix avec celui se faire un piercing ou un tatouage. «Avez-vous déjà vu un homme porter la burqa? C’est bien la preuve qu’on est face à une discrimination de genre. Et pas du tout dans une liberté individuelle.»

Et Géraldine Savary de rappeler qu’à l’étranger des femmes sont encore emprisonnées parce qu’elles enlèvent leur voile. «J’aurais voulu dire non à ce texte, mais pour mon dernier acte de sénatrice je voterai oui.» Regrettant au passage l’absence d’un contre-projet crédible qui aurait interdit explicitement dans la loi le voile intégral.

«Cette initiative n’est pas faite par souci de l’émancipation des femmes concernées. C’est une initiative anti-islam»

Assise à quelques mètres de là, la sénatrice genevoise Liliane Maury Pasquier n’a jamais semblé aussi éloignée de sa collègue vaudoise. «Cette initiative n’est pas faite par souci de l’émancipation des femmes concernées. C’est une initiative anti-islam. On voit bien qui est visé.» Tout en trouvant que la burqa est le pire vêtement qui soi, elle estime qu’il y a des femmes qui choisissent de le porter. «Et pour celles qui ne choisissent pas, ne préférons pas un enfermement à un autre: en cas d’interdiction, elles resteraient cloîtrées à la maison. Il y a des choses à régler et le contre-projet est très bien. Je crois pour ma part aux vertus de l’intégration et de l’échange.»

Liliane Maury Pasquier ajoute une anecdote: «À Genève, je n’ai connu qu’une femme intégralement voilée, hormis les touristes que l’on peut croiser. Il s’agissait d’une réfugiée afghane. C’était certes étrange de la voir ainsi, mais au moins elle sortait et venait par exemple aux réunions de parents d’élèves!»

Le comité persiste et signe

Afin d’éviter le psychodrame entre ces deux ailes irréconciliables, le parti ne devrait-il pas simplement prôner la liberté de vote pour cette initiative piège? «Surtout pas, répond Anita Fetz (PS/BS), opposée au texte. Ce sujet va faire discuter au sein de la population. Vous imaginez le Parti socialiste expliquer aux gens que, sur un thème qui agite toute la société, il n’a aucun d’avis? Nous n’avons pas les mêmes positions, mais ce n’est pas grave. Ce n’est pas sur ce genre de sujet que les gens choisissent de voter socialiste.»

Mais au National, à qui reviendra bientôt la patate chaude, l’inquiétude est de mise. Mathias Reynard (PS/VS) est résolument contre la burqa, mais il ne sait pas encore comment il va se positionner face à l’initiative. «J’espère que le National va se retrousser les manches pour proposer un contre-projet qui permette de réconcilier les positions socialistes. Mais, c’est sûr, ce débat va être compliqué au sein du parti.» Du côté des initiants, on regarde les atermoiements du PS avec amusement. Car eux iront devant le peuple quoi qu’il en soit. C’est en tout cas ce que laisse percevoir le communiqué envoyé par le comité d’Egerkingen après le rejet de leur texte. Fustigeant les demi-mesures du Conseil fédéral, il estime que leur initiative constitue la seule solution crédible. «Nous nous préparons à la bataille et la mènerons avec passion.» Rendez-vous est pris pour l’an prochain.