Les surprises et temps forts de la course au National

Vingt-quatre candidats sont déjà élus au Conseil des États

C’est l’une des sensations de ces élections au Conseil des États, et ce sont les Verts qui la signent. À Neuchâtel, le parti décroche pour la première fois de son histoire un siège à la Chambre haute: Céline Vara est élue au détriment des deux candidates socialistes. Elle devance le PLR Philippe Bauer, lui aussi élu. Dimanche, 24 candidats ont été élus. Il reste 22 sièges à pourvoir lors du second tour.



Dans le canton du Jura, l’ancienne ministre socialiste Élisabeth Baume-Schneider est la candidate la mieux élue. Elle siégera aux côtés du conseiller d’État PDC Charles Juillard. La vague verte marque de son empreinte le canton de Glaris. Mathias Zopfi, 35 ans, réussit l’exploit d’offrir pour la première fois un siège écologiste à son parti et d’éjecter du même coup une pointure de l’UDC, Werner Hösli.



À Zurich, comme attendu, le socialiste Daniel Jositsch n’a laissé aucune chance aux autres, signant une victoire dès le premier tour et loin devant l’autre sortant: le PLR Ruedi Noser devra batailler lors d’un second tour. Contre qui? Il n’est pas certain que l’UDC Roger Köppel, arrivé troisième, tente sa chance. La candidate Verte Marionna Schlatter se met à rêver, elle qui surpasse les pronostics avec la quatrième position, devant la Vert’libérale Tiana Moser.



À Bâle-Ville, la conseillère d’État Eva Herzog signe un score canon et conserve le siège socialiste aux États. Parmi les nouveaux visages de la Chambre haute, il y aura aussi celui de la PDC uranaise Heidi Z’graggen. Candidate malheureuse à la succession de Doris Leuthard, la ministre signe une première pour son canton en devenant la première femme uranaise à siéger à la Chambre haute. C’est déjà gagné aussi pour les sortants Damian Müller (PLR/LU), Pirmin Bischoff (PDC/SO), Andrea Caroni (PLR/AR) ou Hannes Germann (UDC/SH) et Thomas Minder (indépendant/SH), entre autres. À Nidwald, le PLR Hans Wicki, autre candidat malheureux à la dernière élection au Conseil fédéral, avait, lui, déjà été élu. La course continue pour une série d’autres candidats lors d’un second tour. Dans le canton de Fribourg, Christian Levrat arrive largement en tête devant Beat Vonlanthen. En Valais, le duo PDC devra en découdre avec le candidat socialiste Mathias Reynard, qui arrive troisième devant le PLR Philippe Nantermod.



En Argovie, Cédric Wermuth termine troisième, assez loin derrière les candidats PLR et UDC. À Berne, la présidente des Verts, Regula Rytz, réussit un excellent score, derrière le sortant Hans Stöckli. Le conseiller national UDC Werner Salzmann termine troisième devant la conseillère d’État PBD Béatrice Simon. Il semble donc peu probable que le Parti bourgeois-démocratique puisse conserver son siège.



G.S.