Federer va-t-il subir une taxe de 20'000 francs?

Il n’y a pas que les passagers d’Easyjet, de Swiss and Co qui vont bientôt payer leur billet d’avion plus cher si la nouvelle loi sur le CO2 est adoptée par le parlement fédéral. Les VIP, qui voyagent en jet privé, ne devraient pas échapper non plus à une taxe. Reste à en connaître le montant.

Parachutes dorés

Le Conseil des États avait décidé l’an passé de prélever une taxe de 500 francs sur les vols privés, à la demande de Thomas Minder. Minder, pour ceux qui s’en souviennent, c’est l’homme qui s’est battu avec succès pour interdire les parachutes dorés ou les Golden Hellos pour les hauts cadres dans les entreprises.

Mais cette fois-ci, les Verts ont décidé de frapper plus fort que Minder. Ils proposent de taxer les jets privés jusqu’à… 20'000 francs. Ce qui fait cher le fauteuil. C’est Delphine Klopfenstein Broggini, la nouvelle conseillère nationale Verte, qui a déposé un amendement dans ce sens à la Commission de l’environnement. «20'000 francs, ce n'est pas énorme quand on sait que certains vols privés coûtent jusqu'à 150'000 francs.»

«La proposition du Conseil des États de prélever 500 francs par vol en avion privé est insuffisante», estime Klopfenstein. Et d’ajouter: «Le Forum économique mondial réunira de nombreuses personnes la semaine prochaine, se déplaçant pour la plupart en avion privé. À l’image de la taxe incitative sur les billets d’avion, les vols en jets privés doivent aussi payer une taxe.»

Federer doublement impacté

La Commission de l’environnement du National dévoilera ce mercredi ce qu’elle a décidé. Roger Federer, notre star internationale, devrait suivre cette décision. Car il est doublement impacté. D’abord, il se déplace souvent en jet privé pour rejoindre les tournois internationaux ou ses diverses résidences. Ensuite, il touche environ 6 millions par année pour promouvoir NetJets, première compagnie mondiale pour les vols privés. Celle-ci possède une flotte de plus de 600 avions.

Le temps se couvre donc pour l’aviation d’affaires. Notre héros national Federer, qui a récemment félicité les activistes climatiques, peut se préparer à faire chauffer... la carte de crédit.