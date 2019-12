«La fermeture de Mühleberg constitue un tournant majeur»

Greenpeace se bat depuis longtemps contre les centrales nucléaires. Quel est votre sentiment aujourd'hui?

Je suis très heureuse. Nous avons attendu ce moment pendant longtemps. Il s'agit d'un tournant majeur dans la transition énergétique de la Suisse.

En quoi est-ce une bonne nouvelle que Mühleberg soit fermée?

Cette centrale présentait des déficits de sécurité, comme nous n'avons cessé de le mettre en avant dans le cadre de nos campagnes. Nous avons aussi fait pression sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) pour l'élaboration de normes plus strictes.

Il va maintenant falloir importer du courant de l'étranger pour compenser l'arrêt de Mühleberg, dont peut-être une partie provenant du charbon allemand. Ce n'est pas un peu paradoxal?

Mühleberg ne représentait que 5% des besoins en électricité de la Suisse. Et si on prend le marché européen dans son ensemble, cela ne représente que quelques pour mille. Il s'agit néanmoins d'une étape clé et il va maintenant falloir développer fortement les énergies renouvelables, car il reste quatre autres centrales à fermer. Il faudra aussi améliorer l'efficacité énergétique pour réduire la consommation d'électricité.

La centrale de Beznau, à Döttingen (AG), est la prochaine dans le collimateur?

Oui, il s'agit de la plus ancienne centrale du monde encore en activité et elle présente également des lacunes sécuritaires. Or pour l'instant, aucune date n'a été annoncée pour sa fermeture. Nous allons continuer à nous battre.