Le festival de montgolfières prend son envol

Cette année, «Aventure, Science et Liberté» est le thème de la manifestation qui se tient jusqu'au 2 février, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. Deux vols commémoratifs sont au programme du festival. Le premier, en hommage aux vols historiques de MM. Gockel et Hess qui ont permis de mesurer le rayonnement cosmique dans l'atmosphère en 1909.

Le second vol est celui du jumelage qui célèbre l'amitié des quatre festivals européens depuis 20 ans. Les représentants de St Niklaas (Belgique), Romorantin (France) et Bristol (Angleterre) seront accueillis par leurs homologues de Château-d'Oex.

Le programme complet ici.

Attraction phare de la manifestation, le Night Glow est, quant à lui, prévu le vendredi 31 janvier. Le traditionnel spectacle sons et lumières sera également placé sous le signe de la science. Vols dans la vallée, formes spéciales et shows aériens seront au programme des week-ends. Le programme s'étoffe également d'une conférence publique et d'animations pour les enfants. Les organisateurs tablent sur une fréquentation de 30'000 spectateurs.

Autant pour la David Niven Cup que pour la Piccard-Jones Eco Trophy, les deux courses de montgolfières, le but est de parcourir la plus grande distance sans arrêt intermédiaire. Elles sont prévues entre le lundi et le jeudi, en fonction des conditions météorologiques, annoncent les organisateurs. Le public peut suivre la course en direct grâce à des balises embarquées.