Des milliers de roux sont attendus dans le Jura

Un festival des roux, premier du genre en Suisse, aura lieu aux Breuleux (JU) vendredi et samedi à l'initiative du croque-mort et homme de théâtre François Vorpe. Roux lui-même, l'entrepreneur du Jura bernois veut donner la parole aux roux et sensibiliser le public à la différence.

Ce festival doit permettre à des personnes victimes de quolibets et d'humiliations en raison de leur couleur de cheveux de livrer leurs témoignages. Il s'agira aussi de favoriser les échanges entre le public et des spécialistes belges et français de la rousseur lors d'une table ronde.

Pour l'entrepreneur de pompes funèbres, il s'agit de faire évoluer les mentalités et de faire reculer les préjugés dont sont victimes les rouquins, en particulier les enfants. La manifestation, qui se déroule au café-théâtre Les Planches aux Breuleux, est ouverte à tous et pas qu'aux seuls roux.

Des conférenciers animeront les soirées de vendredi et de samedi. Parmi eux le chercheur et essayiste Jean-Nicolas de Surmont ou le coauteur du livre «Rouquin, rouquine» Xavier Fauche. Un film sur la rousseur sera également projeté à l'occasion de ce festival. Malgré plusieurs sollicitations, aucune célébrité à la chevelure rousse ne fera le déplacement.

Victime de discriminations

Agé de 66 ans, François Vorpe a publié ce printemps un ouvrage autobiographique qui raconte les vexations et les humiliations qu'il a dû subir durant sa jeunesse en raison de sa chevelure et de ses taches de rousseur. Fils de pauvres paysans, l'auteur décrit dans «La vie en roux» comment il a été harcelé et rejeté.

Avec cet ouvrage qui dénonce la stigmatisation dont sont parfois victimes les roux, François Vorpe souhaite sensibiliser les gens, en particulier les jeunes, au respect de la différence. L'entrepreneur, écrivain et homme de théâtre espère contribuer à davantage de compréhension envers ceux à la chevelure poil-de-carotte. (ats/nxp)