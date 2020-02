La fête de la Tête de Moine rend hommage au lait cru

La cinquième édition de la fête de la Tête de Moine, qui se déroulera du 1er au 3 mai à Bellelay dans le Jura bernois, est placée sous le thème du lait cru. Le public pourra également assister à la fabrication de Vacherin fribourgeois AOP, hôte d'honneur de la manifestation.

Le lait cru, qui constitue la base de la confection des fromages d'exception comme la Tête de Moine AOP, sera décliné dans le cadre d'expositions inédites, ont souligné jeudi les organisateurs de la manifestation. L'année dernière, cet événement avait attiré 8000 personnes.

Pour la troisième fois, la fête de la Tête de Moine accueillera un invité d'honneur. Après celle de l'Etivaz en 2018, de l'Appenzeller l'an dernier, c'est la filière du Vacherin fribourgeois qui est l'hôte d'honneur. L'idée est d'offrir la possibilité de présenter un fromage d'une autre région.

Didier Cuche et Thomas Wiesel

Le public aura à nouveau l'opportunité de jouer le rôle de juge et de décerner le prix de la meilleure Tête de Moine provenant des producteurs de la région. L'Abbaye accueillera aussi pour la troisième fois un concours international de plateaux de fromages. En plus des six pays habituellement représentés (Suisse, France, Allemagne, Espagne, Belgique, Italie), un candidat japonais sera de la partie.

Le champion de ski neuchâtelois Didier Cuche est un des invités de la manifestation. L'humoriste Thomas Wiesel sera également présent avec son nouveau spectacle. Les organisateurs espèrent attirer 15'000 visiteurs durant cette fête.

Succès à l'export

La manifestation a été lancée pour promouvoir et développer les liens entre producteurs et consommateurs. Elle est organisée par l'Interprofession Tête de Moine, les Chambres d'agriculture du Jura et du Jura bernois, la Fondation rurale interjurassienne, Jura bernois Tourisme et la commune de Saicourt (BE).

L'Interprofession Tête de Moine se réjouit d'ailleurs que les ventes de Tête de Moine aient connu un nouveau record en 2019 avec une augmentation de 3,2% des volumes écoulés, permettant de passer la barre des 2693 tonnes. Les exportations ont progressé de 5,8% à 1696 tonnes et représentent 63% des ventes globales, ce qui constitue un nouveau record historique. Les ventes en Suisse sont restées stables, à environ 1000 tonnes. (ats/nxp)