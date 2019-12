À la fin de sa présidence, Ueli Maurer dit ses quatre vérités

Il a la liberté de ton qui va avec son âge et la hauteur de vues que lui confèrent ses années d’expérience. Le doyen du Conseil fédéral et président de la Confédération, Ueli Maurer (UDC), a convié les médias vendredi à son traditionnel bilan de l’année écoulée. Mais cette année le Zurichois a renoncé à emmener les journalistes à Adelboden (BE). «Avec la discussion sur le CO2, je ne peux plus me le permettre», ironise-t-il. Il a choisi le siège d’armasuisse, à Berne, pour y faire sa présentation, parce que «c’est le premier bâtiment de Suisse à avoir obtenu la certification platine en matière de construction durable».

Ueli Maurer serait-il devenu écolo? Il reste surtout le ministre des Finances de la Confédération: le nouveau bâtiment est un modèle dans le portefeuille immobilier fédéral. Ici, les coûts de construction et d’exploitation sont de 10% inférieurs par poste de travail à ceux des bâtiments administratifs comparables. Dans ce lieu symbolique, Ueli Maurer a tout d’abord clamé que la législature passée, dominée par la droite, était réussie, contrairement à ce qu’en disent certains. Il en a aussi profité pour se projeter dans l’avenir et dire ses vérités.

Il faut garder les cordons de la bourse serrés

«La Suisse est le pays le plus stable au monde au niveau de la dette», se réjouit Ueli Maurer. Et si le ménage fédéral vole d’un excédent budgétaire à l’autre, il faut veiller à ne pas faire n’importe quoi, prévient le grand argentier. Face au Parti socialiste et à des élus du centre qui plaident pour desserrer le frein à l’endettement, le conseiller fédéral UDC réplique: «Si vous ouvrez la porte, vous ne pouvez plus vous arrêter. C’est dangereux.» Il estime aussi qu’avec les défis qui nous attendent à l’horizon 2030, dans l’AVS, la santé ou encore la fiscalité, le ménage fédéral ne va pas vers le beau. «Ces vingt prochaines années, nous aurons d’immenses problèmes financiers à régler. Et je n’ai pas toutes les solutions.»

Ueli Maurer a changé. Il souligne désormais l’importance de «soigner les relations internationales». Il en a donné la preuve durant sa deuxième année présidentielle. «J’ai rencontré plus de quinze chefs d’État.» Avec des résultats tangibles: la Suisse est par exemple invitée l’an prochain au sommet du G20 en Arabie saoudite. «Croyez-moi, cela ne va pas de soi. Nous avons travaillé dur et cela a demandé du savoir-faire.»

Ueli Maurer a changé de style, mais sa vision géopolitique reste gravée dans le marbre. Aura-t-on une relation stable avec l’UE en 2020 au moyen d’un accord-cadre? À cette question, il répond du tac au tac. «L’Union européenne n’existe pas. Enfin, si, elle existe. Mais ce que je veux dire, c’est que selon votre interlocuteur au sein de l’UE, vous obtenez des réponses différentes.»

Pour l’UDC, il importe de ne pas se précipiter, d’autant que 2019 aura permis — selon lui — d’évacuer la pression européenne sur le plan de la Bourse et de la fiscalité. Et d’affirmer: «Au niveau des exportations, l’UE n’a plus la même importance qu’avant. Elle reste un partenaire commercial significatif pour notre pays. Mais, en termes d’accès aux marchés financiers, l’accord institutionnel n’amènera rien.»





Que faut-il alors pour faire rayonner la Suisse? Le grand argentier continue de peindre sa toile: «La stabilité de la place financière et économique constitue le grand défi de ces prochaines années.» Ces domaines font face à de profondes transformations. Ueli Maurer cite en exemple la réforme de l’imposition de l’économie numérique poussée par l’OCDE, qui veut, grosso modo, que les entreprises soient aussi taxées là où elles vendent leurs produits et leurs services, et plus uniquement dans leur pays de domicile. «Nous avons besoin de multiplier les contacts internationaux et de nous appuyer sur un réseau fort pour parvenir à une solution raisonnable.»

La Crypto Valley, notre perle

Nous avons des qualités pour tirer notre épingle du jeu dans ce futur numérique, assure Ueli Maurer, passionné par le sujet: «On connaît la Silicon Valley en Californie. Mais en Suisse nous avons une perle: la Crypto Valley, à Zoug. Nous sommes le premier pays au monde à avoir accompagné cette évolution par un cadre juridique et avons réussi à faire de la blockchain une spécialité suisse!»

Autre exemple avancé par Ueli Maurer: le siège de la libra, le projet de cryptomonnaie lancé par Facebook, est à Genève. «Ces prochains mois, nous aurons de nouveaux projets en lien avec la monnaie numérique et les nouveaux moyens de paiement. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays stable et parce que nous savons accompagner le changement», serine l’UDC.

Il est persuadé que les monnaies virtuelles ont de l’avenir, car «les transactions seront moins chères et le nombre d’intermédiaires diminuera». Et le savoir-faire suisse permet aussi d’accompagner ces évolutions sur le plan éthique, estime Ueli Maurer, qui préside la Swiss Digitial Initiative.

«Il y a un intérêt très grand au niveau mondial à ce sujet. On ne le perçoit pas dans le public. Mais le train est en marche, et c’est la Suisse qui est dans la locomotive.»