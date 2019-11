Moins de 1,2% des profs sont au chômage

Plus de trois quarts des personnes qui ont achevé une formation d'enseignant exercent ensuite cette profession. La formation satisfait 95% d'entre eux. Ils sont 60% à se montrer très satisfaits de leur salaire.

Une fois leur formation terminée, 93% des diplômés du degré préscolaire et primaire exercent la profession d'enseignant, détaille l'Office fédéral de la statistique (OFS) lundi dans un communiqué. La proportion chute à 89% chez les diplômés du degré secondaire I et à 77% chez les diplômés du degré secondaire II. Moins de 1,2% sont au chômage et 3,3% sont non actifs .

Plus satisfait au niveau préscolaire

Les nouveaux enseignants diplômés du degré préscolaire et primaire travaillent presque tous au degré pour lequel ils ont été formés (97%). La corrélation recule pour les nouveaux enseignants diplômés des degrés secondaires I (84%) et II (88%).

C'est également au niveau préscolaire et scolaire que l'on trouve les enseignants qui se montrent le plus satisfaits de l'adéquation entre leur formation et leur activité professionnelle (90%). L'insatisfaction pointe davantage au degré secondaire I (82%) et au degré secondaire II (76%).

Par ailleurs, 60% des nouveaux enseignants se disent très satisfaits de leur revenu. Un quart se montre moyennement satisfait et 15% peu satisfaits. (ats/nxp)