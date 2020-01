Fort risque d'avalanche en Valais

Le risque d'avalanche est particulièrement élevé en Valais. L'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) l'a porté mardi à 4 sur une échelle de 5.

Entre 30 et 50 cm de neige fraîche est tombée entre lundi soir et mardi soir dans la partie la plus occidentale et le nord du Bas-Valais, indique le SLF. Elle repose cependant sur une surface de neige ancienne défavorable.

Des avalanches spontanées sont à attendre. Elles pourraient atteindre de grandes tailles de manière isolée, sans toutefois s'avancer jusqu'au fond des vallées et menacer des voies de communication exposées.

Les endroits dangereux se situent surtout au-dessus de 2000 mètres, précise le SLF. Les sports de neige en dehors des pistes sécurisées sont déconseillés.