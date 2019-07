Frais de naturalisation très variables en Suisse

Le passeport rouge à croix blanche n'est pas donné et les frais pour l'obtenir sont très variables selon les régions. C'est le constat du comparateur en ligne Comparis qui s'est penché sur les frais de naturalisation en Suisse, dans les chefs-lieux cantonaux. Verdict: c'est dans le canton de Vaud que cela coûte le moins cher de devenir Suisse.

En effet, il faut débourser 800 francs en tout pour se faire naturaliser à Lausanne quand on est une personne adulte. Juste derrière, c'est à Sion que le passeport coûte le moins cher (955 francs) puis à Appenzell (110 francs). A l'opposé, c'est à Schwytz qu'il faut débourser le plus pour obtenir le passeport suisse avec 3600 francs de frais à payer. Soit 450 francs de plus qu'à Liestal (BL, 3150 francs) et 500 francs de plus qu'à Soleure (3100 francs).

Côté romand, Delémont (JU) fait payer la nationalité suisse 1265 francs, contre 1350 francs pour Genève et 1750 francs à Neuchâtel. Quant à Fribourg, la ville demande 2580 francs. Enfin, Berne réclame 2750 francs.

Les cantons romands sont par ailleurs les faiseurs de Suisses les plus assidus: en 2017, la part d’étrangers naturalisés s’élevait à 2,7 % à Genève, Neuchâtel, Vaud et en Valais.

À l'inverse, les cantons affichant le moins de naturalisations sont Appenzell Rhodes-Extérieures, Glaris, les Grisons, Schwytz, la Thurgovie et Uri (où il faut débourser plus de 2000 francs pour devenir Suisse dans les chefs-lieux respectifs).

Triple citoyenneté

Comparis rappelle que les citoyens suisses jouissent d’une citoyenneté triple: nationale, cantonale et communale. Les trois sont indissociables et chacune est soumise à des émoluments. Auprès de la Confédération, la naturalisation ordinaire pour une personne seule adulte coûte 100 francs. Mais c’est au niveau cantonal et surtout communal que la note peut devenir salée.

Mais le comparateur souligne qu'il s'est heurté à une véritable jungle tarifaire. Car il n'y a pas de tarif fixe. Selon les offices compétents, les frais en matière de naturalisation dépendent de la charge de travail nécessaire au traitement du dossier.

En outre, ces frais ne sont pas tous comparables et n’englobent pas toujours le même volume de prestations. À Schwytz, par exemple, le cours de naturalisation est compris dans l’émolument. Ailleurs, ce type de cours est proposé par des organismes externes et représente une dépense additionnelle. Sans oublier qu'une fois tous les frais réglés, les candidats au passeport doivent encore faire la demande du sésame tant espéré. Coût supplémentaire: 140 francs.