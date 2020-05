«La France écoute le discours du père, la Suisse assiste à une réunion de famille»

S'il y a bien une certitude en politique, c'est que le choix des mots n'est jamais laissé au hasard. La façon de s'adresser à la population, la rhétorique, le vocabulaire employé par les dirigeants sont autant d'indices qui dissimulent parfois de précieuses informations. Quels ont été les mots employés depuis les débuts de cette crise sanitaire? Et que disent-il? Afin de décrypter ce qui se cache derrière les discours, nous avons fait appel à l'intelligence artificielle. Elle permet de passer au crible la sémantique utilisée par le Conseil fédéral et la comparer à celle employée par Emmanuel Macron.

Lire aussi: Le vocabulaire qui a fleuri avec la crise du Covid-19

Les communications officielles - allocutions côté français et communiqués de presse côté suisse - en ces temps de crise sanitaire ont donc constitué notre matière première. Deux as de la communication politique, le Zurichois Louis Perron et le Français Arnaud Benedetti, ont accepté de commenter ces résultats.

Le virus dont on ne doit pas prononcer le nom

Il faut appeler un chat un chat et pourtant... Si le Covid-19 était dans tous les esprits, il n'était pas sur toutes les langues dirigeantes. En l'espace de quatre discours fleuves, le président français n'a employé ce mot issu du bréviaire scientifique que… 8 fois! Seulement deux fois plus que le Conseil fédéral et ses communications bien plus courtes.

Le gouvernement suisse lui a en revanche largement préféré le terme plus précis «coronavirus», utilisé à 19 reprises. Emmanuel Macron a totalement boudé ce vocable et opté pour la dénomination plus généraliste de «virus», utilisée 35 fois, contre seulement quatre pour le Conseil fédéral.

«Il faut prendre en compte les différences institutionnelles et culturelles, explique Louis Perron. Le président français ne se mêle pas des détails, ce n'est pas son rôle. Ce roi moderne est là pour donner les grandes lignes, c'est pourquoi il utilise le terme générique de «virus» par exemple. A l'inverse, notre ministre de la santé a justement pour mission de s'occuper des détails. Cette expertise se devine dans le vocabulaire choisi pour parler de la maladie. Ce sont ses mots, plus techniques que ceux de Macron, que l'on retrouve dans les communiqués.»

Mais le pragmatisme helvète ne s'arrête pas là! Il se retrouve également dans l'utilisation des mots emblématiques de la crise que sont «hygiène»: 15 mentions pour le Conseil fédéral contre aucune pour Emmanuel Macron, «distance»: 10 mentions contre 8, et enfin pour «masque»: 18 mentions contre 8.

Un discours français plus dirigiste

A la lecture des verbes les plus usités par le Conseil fédéral dans sa communication officielle, le contraste avec la France est frappant. Dans sa dernière allocution en date, celle du 13 avril, les six verbes préférés d'Emmanuel Macron ont été «avoir», «faire», «savoir», «falloir», «tenir» et «continuer».

A la même période, les mots choisis par le conseil fédéral étaient d'une toute autre teneur: «rouvrir», «décider», «prendre», «partir», «prévoir», «assouplir». Une différence qui n'étonne pas Arnaud Benedetti: «La sémantique dépend de la culture politique, de la nature du régime et de son histoire. La France est l'héritière d'une culture monarchique. Les verbes choisis par Emmanuel Macron sont donc plus dirigistes, empreints de majesté. Il est l'homme fort, celui qui décide sous la 5e République française et sa rhétorique se doit de le rappeler.»

Effectivement, sur la totalité des discours et des communiqués, les verbes macroniens sont plutôt des verbes d'action, tels que 'faire' (64 mentions), 'prendre' (37 mentions), ou encore 'tenir' (26 mentions), tandis que le Conseil fédéral a de son côté opté pour des verbes prescriptifs, comme ''décider' (20 mentions), 'prévoir' (17 mentions), et 'autoriser' (13 mentions). «Nous sommes tous dans la même crise, mais nous avons une autre culture, d'autres institutions pour la gérer, ajoute Louis Perron. C'est un peu comme si la France écoutait le discours du père tandis que la Suisse assiste à une réunion de famille.»

Une longueur d'avance pour la Suisse

Si le vocabulaire employé au début de la crise était relativement similaire des deux côtés de la frontière, les choses ont très vite évolué. Dès le 16 mars, les principaux mots du chef de l'Etat français sont relatifs à la temporalité, avec par exemple «jours» (21 mentions), semaines (12 mentions), ou période (13 mentions).

Autre son de cloche en Suisse: au même moment, le gouvernement préfère parler de «personnes» (15 mentions), de «mesures» (18 mentions), de «protection» (15 mentions), et de plans (11 mentions). «Les mots n'arrivent pas par accident, analyse Louis Perron. Ces termes montrent de façon assez claire l'avance de la Suisse dans la gestion de la crise. Mais le contraste révèle aussi une différence institutionnelle: tandis que le rôle d'Emmanuel Macron est de motiver ses concitoyens, les encourager, les stimuler, le Conseil fédéral s'attache avant tout à les renseigner. Le peuple suisse attend de lui des informations concrètes.»

Arnaud Benedetti va même plus loin: «La crise sanitaire n'a pas touché nos deux pays de la même façon. Le problème de la communication de Macron, c'est qu'elle n'est pas parvenue à camoufler les déficiences de l'action publique, comme par exemple la déplorable gestion des stocks de masques. Derrière le vocabulaire en lien avec des notions de temps, on devine ce flou. Rapidement, la Suisse s'est avérée bien plus avancée dans la gestion de la crise, ce qui explique la sémantique utilisée truffée d'éléments concrets.»

Ainsi, l'emblématique mot «masque» apparaît-il plus tôt dans la communication officielle suisse. Tout aussi criant de pragmatisme, le mot «francs» s'est montré à 11 reprises pour Berne, contre une seule fois le mot «euros» à l'Elysée. «Le Conseil fédéral utilise davantage d'éléments économiques tout simplement car il peut se permettre de voir plus loin, poursuit Louis Perron. C'est un bon indicateur pour affirmer que la Suisse est en voie de retour à une demie-normalité. On peut imaginer que lorsque le même vocabulaire fleurira à son tour dans le discours macronien, le plus dur sera derrière.»

L'emphase pour cacher les manques

«Pas d'erreur, les mots ne mentent pas» disait le poète Paul Eluard. Ainsi donc, selon le Conseil fédéral, la Suisse n'a jamais vécu de crise, ni de confinement. Les deux mots n'ont pas été utilisés une seule fois dans la communication officielle, tandis qu'à l'opposé, Emmanuel Macron a fait appel à la crise à 17 reprises.

Il s'est même aventuré au delà puisque dès le 16 mars, le discours du chef de l'Etat français prend un tournant militaire. Les mots «guerre» (14 mentions), mobilisation (16 mentions) ou encore «ligne» (13 mentions) éclosent tels des fleurs au fusil présidentiel.

«Ce n'est pas un choix anodin, estime Arnaud Benedetti. Dans ce contexte, le vocabulaire martial est chargé de restaurer la puissance de l'Etat. Emmanuel Macron a voulu convaincre la population de l'implication gouvernementale, alors même que l'Hexagone débattait sur sa faiblesse de réaction. L'opinion n'a pas pris, car elle sait qu'il s'agit d'une crise et pas d'une guerre. Résultat: son discours a été perçu comme un discours de dissimulation. Le manque de transparence a été compensé par une sémantique boursouflée et sa côte de popularité s'en est douloureusement ressentie.»

Comme un mea culpa, le président français a changé son fusil d'épaule lors de sa dernière allocution en mettant fin à la métaphore guerrière. Mieux: il a prononcé le pronom «nous» à plus de 87 reprises, contre moitié moins de «je», un record! (lire ci-dessous).

En Suisse Romande, les décisions fédérales ont été critiquées pour la première fois il y a une dizaine de jours, pile au moment où le mot «canton» disparaissait des communications officielles. Reste que selon un sondage Tamedia effectué il y a quelques semaines, le gouvernement suisse bénéficie de 83% d’opinions positives. «Assouplir», «garantir», «protéger», sont des mots qui ont fait mouche auprès des Suisses explique encore Louis Perron.

«Aujourd'hui, notamment avec sa déclaration «Nous souhaitons agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire», Alain Berset, le conseiller fédéral en charge de la Santé représente bien son pays, il en est devenu de facto une sorte de leader. Mais les héros d'un pays ne sont pas ceux d'un autre. Une Simonetta Sommaruga, par exemple, enthousiasmerait moins les Français que les Suisses.»

Quand le «nous» de l’humilité écrase le «je» présidentiel

«Nous sommes en guerre.» Personne n’a oublié cette phrase, martelée par Emmanuel Macron le 16mars dernier. Dans son allocution, le président français annonce qu’il impose le confinement strict à ses concitoyens pour mettre un frein à la propagation du coronavirus et se sert de ce vocable-choc. Il n’est pas le seul: la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Corée du Sud notamment l’ont aussi employé.

«Le mot est particulièrement frappant. C’est une image, une métaphore, analyse Louis de Saussure. Il ne s’agit évidemment pas de cela. Une guerre, c’est un conflit, et il est absurde de dire qu’on est en conflit avec le virus, cela n’a aucun sens, c’est trompeur. Mais avoir utilisé le mot a eu pour effet d’activer des inquiétudes – le danger plane sur nous tous – et de resserrer les liens d’une population autour de valeurs communes. Le mot construit l’idée de communauté. Quand un gouvernement use du mot «guerre», c’est une marque de stress. Et un symptôme de ce besoin d’unir ses concitoyens. Il existe un ensemble de mots servant d’indicateurs sociaux: on est ensemble, on fait partie du même groupe et on a tous peur de la même chose.»

Le «Prenez soin de vous et des autres» va dans le même sens. «Ce que je note, dit le linguiste genevois, c’est «… et des autres», qui est nouveau. Je ne suis pas sûr que nous aurions employé en d’autres temps cette formule dont la consonance chrétienne est surprenante dans la vie quotidienne. Cela sonne: «Prenez soin de votre prochain». Et c’est dangereux car dès qu’un individu s’en écarte, il va se voir stigmatisé. Et cela d’autant plus rapidement qu’on est à la recherche de boucs émissaires.»

Rien de tel en Suisse. L’expert relève que le Conseil fédéral n’est jamais tombé dans cette dérive langagière. «Alain Berset a très judicieusement usé d’une métaphore sportive: le marathon. Cela paraît beaucoup plus juste, et plus intéressant. Ce que nous vivons est une épreuve, au sens sportif du terme.» L’élu socialiste en charge de la santé publique a aussi fait très fort avec sa devise: «Il faut agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire», qui l’a porté au pinacle sur les réseaux sociaux. Alain Rebetez, Paris