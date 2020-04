Francis Reusser dans l’au-delà du grand soir

Francis Reusser, 78 ans, s’en est allé empêcher les idées de tourner en rond dans l’au-delà. Lui qui a trouvé la reconnaissance populaire en adaptant Ramuz et «Derborence», a aussi inscrit son œuvre dans la veine la plus palpitante des soubresauts contemporains. L’autre jour en live sur Instagram, son collègue Jean-Luc Godard saluait cette œuvre arquée sur les extrêmes: «Il n’a jamais quitté la Suisse, un pied dans l’eau et un pied dans les montagnes. Il a un côté Hodler.»

Dans ses toiles surnageait toujours la beauté, même innervée de bruit et de fureur. En 1981, «Seuls», qu’il élisait comme «film préféré entre tous», pose en trip emblématique des années soixante-huitardes. «Ne pas confondre origine de classe et point de vue de classe», énonçait le cinéaste veveysan, enfant à jamais blessé par la mort précoce de sa mère, éternel «chenapan», glorieux autodidacte rentré à la télévision à 19 ans.

L’homme parlait franc et large. À vif dès l’adolescence, le marginal allait au-devant des contradictions, les siennes propres pour commencer. De quoi ensuite batailler avec les schémas traditionnels, les diktats économiques. Le triomphe de «Derborence», sélectionné au Festival de Cannes en 1985, l’échec de «La loi sauvage» au tournage avorté ensuite ne déviaient pas sa route. «Il ne faut pas se laisser bouffer par le cynisme ambiant, par la demande vulgaire.» Lors de cette conversation d’un autre siècle, l’artiste concluait: «Il faut poser ses exigences avec une rigueur absolue. C’est ce qu’a réussi Léo Carax avec «Mauvais sang», un petit merdeux de 25 ans! Ben oui, j’en ai 45, ça me donne envie d’avoir du talent.»

Dans «La séparation des traces», un beau film testamentaire «qui, il y a deux ans, n’avait pas peur de «mentir vrai», le cinéaste veveysan se filme sur une terrasse des Alpes bernoises, savoure face à une meringue glacée flanquée d’un petit drapeau à croix blanche: «Ça m’irait bien que ça termine là. Il y a de la sérénité, du paysage, de l’odeur, de la politesse, du respect…» Chez la forte tête, la sagesse avait mûri dans les tempêtes d’une jeunesse engagée. Les années 1970 le voient monter aux barricades. «Au CAC, petit modèle de théâtre révolutionnaire, j’avais une aura d’anar, se souvenait-il. Nous revendiquons fièrement Pol Pot au Cambodge. De quoi, avec le recul, mesurer nos aveuglements successifs.»

Jamais dupe, le rebelle se laisse embarquer dans la rue par le cinéma. «Manifester, refaire le monde, boire des bières! Nous étions non-violents», se souvenait celui qui allait «tracter chez Bobst», période immortalisée dans «Le grand soir» dès 1976, avec une lucidité critique, primé au Festival de Locarno. Ses utopies coïncident avec une nouvelle vague de cinéastes émancipés, le Groupe 5, formé par les Tanner, Soutter, Goretta, etc., la bande des quatre où il figure avec, notamment, Yersin.

Les honneurs, encore récemment le Grand Prix culturel vaudois, ne lui faisaient pas oublier que ses tracas avec les commissions fédérales d'aide à la production et les banquiers en général. «Je ruse aussi, affirmait-il, serein. Le problème, ce n’est pas de dire la vérité, mais d’avoir raison. À la réflexion, je me sens comme Godard qui traverse la société en diagonale. D’ailleurs, la vraie question dans le brouhaha, c’est comment parler du monde aujourd’hui?»