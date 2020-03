Genève franchit aussi les 1000 cas positifs

Selon les chiffres officiels publiés samedi 21 mars par les autorités genevoises, le canton a franchi à son tour le millier de test Sars-CoV-2 positifs, avec 1048 cas détectés. Le canton de Vaud, qui avait passé ce cap symbolique jeudi, en est désormais à 1432. Après le Tessin, l’épidémie s’est propagée de façon plus rapide sur l’arc lémanique.

Avec plus de 200 cas de nouveau coronavirus détectés pour 100'000 habitants, le canton de Genève se situe désormais au même niveau que le canton de Vaud, qui était le plus touché après le Tessin.

Cette progression exponentielle devrait se poursuivre encore pendant plusieurs jours, avant que l'on voie, dans les chiffres, si les mesures décidées par la Confédération et le Canton se montrent efficaces ou non. Il faut en effet compter quatre à cinq jours d'incubation minimum, puis encore deux à trois jours avant que le résultat d'un test positif ne soit communiqué.

Au rythme actuel, le nombre de cas détectés dans canton de Genève devrait approcher les 4000 ou 5000 d'ici à un éventuel infléchissement de la courbe de l'épidémie. Il faudra compter à peu près le même nombre dans le canton de Vaud. Plus de 10% des patients testés positifs nécessitent une hospitalisation.

Hospitalisations en forte hausse Le bilan épidémiologique du canton de Genève du 21 mars montre également à quel point le nombre de personnes hospitalisées a augmenté rapidement, passant de 43 à 145 en une semaine. Parmi elles, 24 personnes sont intubées aux soins intensifs et placées sous ventilateur – un appareil qui pousse du gaz dans leurs poumons. Beaucoup de ces patients ne survivent pas.

Une huitième personne atteinte du coronavirus est décédée à Genève vendredi. En Suisse, le nombre de morts s’élevait à 80 samedi soir.

A eux deux, Vaud et Genève comptabilisent plus du tiers de tous les cas de nouveau coronavirus en Suisse. Le pays comptait 6652 cas samedi soir, selon les chiffres compilés par les rédactions de Tamedia.

Depuis le 15 mars, les tests ne sont plus effectués systématiquement chez ceux qui présentent des symptômes pouvant correspondre à la Covid-19. Seules les personnes appartenant à un groupe à risque sont en principe évaluées. La raison de cette politique est un manque de moyen d'analyse et une pénurie chronique de réactifs.

Mercredi soir, Pascal Strupler, le directeur de l'Office fédéral de la santé publique, annonçait que «plus de 40'000 tests avaient été effectués en Suisse». Faute de chiffres précis publiés par les autorités à ce sujet, il n'est pas possible de savoir si Genève et Vaud dépistent les cas suspects de façon plus systématique – ou au contraire moins systématique – que les autres.