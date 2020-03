Genève et Vaud vont toucher le magot de la BNS

Patrick Monay et Florent Quiquerez

Les grands argentiers des Cantons peuvent se frotter les mains. Le magot qui leur revient grâce au bénéfice de la Banque nationale suisse (BNS) va doubler cette année. Une convention signée vendredi dernier avec le Département fédéral des finances (DFF) prévoit en effet que 4 milliards de francs seront versés à la Confédération (un tiers) et aux Cantons (deux tiers) au terme de l'exercice 2019, contre 2 milliards en 2019.

La répartition s'effectue selon la population moyenne résidant dans chaque canton. Vaud touchera ainsi 249'348'143 francs, contre quelque 124'466'000 francs l'an dernier. Genève aura droit à 155'773'334 francs, contre 77'667'000 francs pour l'exercice 2018, selon les chiffres fournis par le DFF.

La part la plus importante revient en toute logique à Zurich. Le canton le plus peuplé de Suisse recevra plus de 473 millions de francs provenant du bénéfice de la BNS, qui a atteint 40,3 milliards en 2019.