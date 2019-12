Gerhard Pfister veut limiter le nombre de mandats

Le président du PDC, Gerhard Pfister, veut changer le système électoral au Conseil fédéral. La Suisse doit continuer à développer la concordance, précise-t-il dans un entretien avec «Schweiz am Wochenende».

Dans les faits, Gerhard Pfister propose une vieille idée en limitant à deux mandats une présence au Conseil fédéral. «Si huit ans suffisent pour un président américain, pourquoi pas pour un Conseil fédéral», s'interroge-t-il ouvertement.

Gerhard Pfister estime que cette mesure permettrait de renouveller trois ou quatre positions au sein du Conseil fédéral au début de chaque nouvelle législature. Cela donnerait également à l'Assemblée fédérale davantage d'occasions d'ajuster la composition du gouvernement. Il y aurait aussi plus de flexibilité pour que les partis puissent discuter et répondre à la volonté des électeurs plus rapidement qu'aujourd'hui, a-t-il expliqué.