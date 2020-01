Glättli sur un tapis rouge pour diriger les Verts

Il était fortement pressenti, il est désormais candidat et seul en lice à la présidence des Verts. Le chef du groupe écologiste aux Chambres fédérales, Balthasar Glättli, se lance dans la course pour succéder à la Bernoise Regula Rytz. Le conseiller national zurichois précise avoir été désigné par sa section cantonale.

Balthasar Glättli est entré chez les Verts à l’âge de 19 ans. À 48 ans, il a «toujours la flamme» et veut «être de ceux qui s’engagent pour faire bouger les choses», assure-t-il dans un entretien accordé au «Matin Dimanche». Pour convaincre les gens de la nécessité d’un changement politique, il faut leur expliquer qu’il existe «une autre forme de société faite de solidarité, de convivialité et de partage», estime le Zurichois, qui s’exprime aisément en français.

Objectif Conseil fédéral

Un autre objectif de sa présidence serait de faire accéder les Verts au Conseil fédéral, «une institution politique centrale où des solutions et des compromis sont élaborés», explique-t-il dans la «SonntagsZeitung».

À Berne depuis 2011, Balthasar Glättli est à la tête du groupe parlementaire écologiste depuis 2013. «C’est la candidature naturelle pour notre parti, commente la conseillère aux États genevoise Lisa Mazzone. Il sait innover, il a de bonnes idées et c’est agréable de travailler avec lui.» La sénatrice ne s’attend pas à ce qu’une autre candidature vienne troubler le jeu d’ici à vendredi, dernier délai fixé aux intéressés. Le nouveau président des Verts sera désigné par les délégués le 28 mars.

Place aux nouvelles têtes

Lisa Mazzone, elle, nous a révélé dimanche qu’elle ne briguerait pas un nouveau mandat de vice-présidente du parti. «Nous avons beaucoup de nouveaux élus à Berne, il faut à mon avis diversifier les visages. J’ai aussi envie de plus de liberté pour faire mon travail de conseillère aux États et me consacrer à mes quatre commissions.» La Neuchâteloise Céline Vara, fraîchement élue au Conseil des États, devrait rester à la vice-présidence des Verts.

Lisa Mazzone ne briguera pas non plus la succession de Glättli comme cheffe du groupe parlementaire des Verts. «En siégeant aux États, ce n’est pas adéquat», estime-t-elle. La conseillère nationale bernoise Aline Trede est pressentie pour assumer ce rôle important aux Chambres. «Une femme à la tête du groupe, un homme à la tête du parti, c’est une alternance idéale», glisse la Genevoise.