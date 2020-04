Le grand feu d'artifice n'illuminera pas la rade

Coronavirus A ce jour, 1353 personnes sont décédées des suites de la maladie en Suisse. Presque toutes souffraient d'au moins une maladie préexistante. Plus...

Coronavirus Neuchâtel veut d'aller très vite pour identifier les risques, isoler les personnes qui le doivent et rendre leur liberté aux autres. Et de préciser qu'il ne s'agit pas d'une opération de police. Plus...