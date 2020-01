Grave collision frontale à Thurnen

Quatre personnes blessées, dont une grièvement, après un accident à Thurnen BE ont dû être hospitalisées dans la nuit du Nouvel An. La route a été fermée pendant plus de deux heures.

Une voiture est entrée en collision frontale avec un véhicule roulant normalement en sens inverse dans la nuit de mardi à mercredi vers 2h50 du matin, a indiqué la police dans un communiqué mercredi. La police cantonale de Berne a ouvert une enquête pour clarifier les circonstances exactes de l'accident.

Le passager du second véhicule, grièvement blessé, a dû être extrait de l'habitacle par les secours. Les conducteurs des deux voitures et un autre passager ont quant à eux été légèrement blessés. (ats/nxp)