La grippe de 2017 a fait grimper le taux de mortalité en Suisse

Le virus de la grippe de l’hiver 2016-2017 a été particulièrement violent. À tel point qu’il est en grande partie responsable d’une augmentation de 3% du taux de mortalité en Suisse, révèle l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans son dernier rapport sur les causes de décès dans notre pays.

Cette vague de grippe a causé au cours des six premières semaines de l’année 2017, chez les personnes de 65 ans et plus, près de 1500 décès supplémentaires par rapport aux chiffres normalement attendus à cette époque de l’année.

Mais le virus n’est pas l’unique facteur de cette augmentation du taux de mortalité, note l’OFS. Les baby-boomers, génération née après la guerre, sont arrivés à leur âge moyen d’espérance de vie. Résultat, en 2017, 2000 décès supplémentaires ont été enregistrés, contre une moyenne de 500 à 800 enregistrée au cours de la dernière décennie.

Cancer et maladies cardiovasculaires en tête

De manière générale, les maladies cardiovasculaires (31,4% des décès) et le cancer (25,8%) restent les principales causes de décès au sein de la population. Le crabe est la cause principale de mortalité chez les personnes âgées de 40 à 80 ans, tandis que les maladies cardiovasculaires sont surtout fatales chez les plus de 80. La tranche des 16-40 ans succombe surtout à des accidents et des suicides.

À ce propos, le taux de suicide est en légère augmentation, tout comme celui du suicide assisté. Quelque 413 hommes et 596 femmes ont fait appel à une aide pour mourir en 2017, ce qui fait 81 personnes de plus qu’en 2016.

Les hommes vivent plus longtemps

L’espérance de vie continue, quant à elle, d’augmenter. Elle est de 81,4 ans chez les hommes et de 85,4 ans chez les femmes. En dix ans, ce sont surtout les hommes qui ont gagné du terrain: leur espérance de vie a progressé de deux ans, contre 1,2 an chez les femmes.