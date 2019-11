La grippe en quelques chiffres

«C’est le moment de se protéger contre la grippe!» La période idéale pour le faire va de mi-octobre à mi-novembre et, ce lundi, l’Office fédéral de la santé publique a rappelé cette échéance à la population. Cette piqûre est recommandée aux personnes à risque ayant plus de 6 ans (celles et ceux qui souffrent d’une maladie chronique, les femmes femmes enceintes, les enfants nés prématurément durant leurs deux premiers hivers et les personnes de plus de 65 ans), ainsi qu’à leurs proches. L’occasion de revenir sur ce virus en quelques chiffres.

De 5 à 10% de la population sont touchés par les épidémies de grippe, chaque année entre novembre et avril.

De trois à cinq jours C’est la période durant laquelle un adulte est contagieux après l’apparition des symptômes. Le malade peut aussi contaminer son entourage le jour qui précède les premiers symptômes. Cette période varie toutefois d’un individu à l’autre. Quant aux enfants, ils peuvent être contagieux plus tôt et le rester jusqu’à dix jours après les premiers symptômes. Le risque de contagion est plus élevé au début de la maladie, les gens doivent donc rentrer chez eux dès qu’ils se sentent mal puis ne pas quitter leur domicile.

De deux à trois jours C’est en général la période d’incubation. Celle-ci peut toutefois varier de un à sept jours.

Plus de 38 degrés Le virus influenza entraîne une forte fièvre soudaine, qui dépasse 38 degrés. Parmi les autres symptômes: rhume, frissons, maux de tête et de gorge, douleurs articulaires… Si elle peut être relativement légère, la maladie peut entraîner des complications (angine, sinusite, otite moyenne, pneumonie, complications neurologiques, etc.). Rappelons encore qu’il y a grippe et grippe puisque, dans le langage populaire, toute infection virale attrapée en hiver est affublée de ce terme.

De 112 000 à 275 000 consultations sont liées à la grippe, chaque année en Suisse. Il faut ajouter à ce chiffre des milliers d’hospitalisations.

Jusqu’à 1500 personnes peuvent mourir durant une saison de grippe en Suisse, selon Alessandro Diana, pédiatre genevois et expert de la vaccination. Ce médecin qualifie même le virus influenza de «vrai terroriste». L’OFSP mentionne qu’il y a fréquemment plusieurs centaines de morts et que, dans 90% des cas, les victimes ont 65 ans ou plus.

300 millions de francs C’est le coût annuel de la grippe, selon une estimation effectuée en 2003 et citée par l’Office fédéral de la santé publique. Les soins reviennent à quelque 100 millions de francs, auxquels il faut ajouter les coûts à la charge de la société, notamment en raison des arrêts maladie.

5400 francs Selon un calcul effectué par les spécialistes du Groupe Mutuel pour la gestion de la santé en entreprise, c’est le coût moyen de l’absence d’un collaborateur à cause d’une grippe sérieuse. Ce chiffre est obtenu de la manière suivante: 300 francs par jour pour le salaire et le double pour d’autres coûts indirects (perte de productivité, éventuel remplacement…), le tout multiplié par six jours d’absence.

30 francs C’est le prix (recommandé) pour se faire vacciner lors de la journée nationale de vaccination, le 8 novembre. Ce tarif est appliqué dans les cabinets et les pharmacies qui participent à l’opération (informations sur le site www.sevaccinercontrelagrippe.ch). Les frais de la vaccination sont remboursés par l’assurance de base pour les personnes à risque, sous réserve de la franchise et de la quote-part.

De 5 à 10% des personnes vaccinées peuvent présenter des effets indésirables comme de la fièvre, des douleurs musculaires ou un sentiment de malaise. L’OFSP assure que cette réaction est sans danger et disparaît après un ou deux jours. Il ajoute que le risque de complications sévères liées à la grippe est bien plus élevé que le danger des effets secondaires du vaccin. Un tiers des personnes présentent en outre une rougeur, une légère tuméfaction ou des douleurs au point d’injection.

Une à deux semaines C’est le temps qu’il faut attendre, après la vaccination, pour que le corps ait acquis les défenses immunitaires optimales, et donc pour être protégé. Cette protection dure ensuite environ six mois. Rappelons encore que le vaccin ne protège pas contre d’autres virus respiratoires qui circulent en même temps que la grippe et dont les symptômes sont similaires.

5 millions de maladies graves sont liées à ces épidémies dans le monde, selon une estimation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Toujours au niveau mondial, elles entraînent entre 290 000 et 650 000 morts.

0844 448 448 C’est le numéro de téléphone de la ligne Info-vaccins. La consultation est gratuite, les frais de communications interurbaines sont appliqués.