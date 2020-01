La grippe poursuit sa propagation en Suisse

La grippe continue de se propager en Suisse. Le Tessin et les Grisons, plutôt épargnés jusqu'ici, sont désormais aussi touchés. Les enfants de 0 à 4 ans sont les plus affectés par la maladie, suivis de ceux de 5 à 14 ans.

Durant la troisième semaine de janvier, 148 médecins du système de surveillance Sentinella ont rapporté 14,9 cas d'affections grippales pour 1000 consultations. Extrapolé à l'ensemble de la population, ce taux correspond à une incidence de 120 consultations dues à une affection grippale pour 100'000 habitants, précise jeudi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Le seuil épidémique saisonnier de 69 cas d'affections grippales pour 100'000 habitants est dépassé depuis la deuxième semaine de janvier. La grippe est désormais répandue ou très répandue dans toutes les régions du pays. A l'exception des cantons de Genève, Neuchâtel, Vaud et Valais, la tendance est soit à la hausse, soit constante.

L'incidence est la plus élevée dans les classes d'âge des 0 à 4 ans et des 5 à 14 ans, avec une tendance à la hausse. La tendance est à la baisse uniquement chez les 15-29 ans. Elle est constante chez les plus de 65 ans, qui sont aussi les moins touchés par la maladie. (ats/nxp)