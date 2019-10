Hans-Ulrich Bigler veut rester directeur de l'USAM

Fédérales 2019 En raison de plusieurs non-réélections au parlement, l'Usam, les syndicats et les caisses maladie devraient perdre de leur influence. Plus...

Suisse-UE L'Union suisse des arts et métiers (usam) confirme ses réticences au sujet du projet d'accord-cadre avec l'UE. Plus...

Fédérales De Jean-François Rime à Hans Bigler, plusieurs figures romandes et alémaniques n'ont pas été réélues. Le Jura bernois se retrouve sans porte-parole. Plus...

Suisse Hans-Ulrich Bigler s'est engagé corps et âme en faveur de l'initiative. Plus pour des raisons idéologiques qu'économiques, selon des critiques. Plus...