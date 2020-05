Hausse de la production d'énergie hydraulique

La Suisse comptait au 1er janvier 674 aménagements hydroélectriques en exploitation d'une puissance de 300 kW et plus. C'est seize de plus qu'un an plus tôt. La production a progressé d'environ 118 GWh, à 36'567 GWh par an.

La puissance maximale au générateur a augmenté de 30 MW. Cette hausse est due essentiellement à la mise en service de plusieurs nouvelles centrales ainsi qu'à des rénovations d'installations existantes, indique lundi l'Office fédéral de l'énergie (OFEN).

A l'heure actuelle, 48,7% de cette production est générée par des centrales au fil de l'eau, 47% par des centrales à accumulation et 4,3% par des centrales de pompage-turbinage.

Stratégie énergétique 2050

Près des deux tiers de la production (63%) provient des cantons alpins: le Valais (26,7%), les Grisons (21,7%), le Tessin (9,7%) et Berne (9,1%). Quant aux centrales internationales situées le long de cours d'eau frontaliers, elles représentent 11% de la production totale suisse.

La Stratégie énergétique 2050 prévoit que la Confédération augmente sa production moyenne d'électricité hydraulique à 37'400 GWh par an d'ici à 2035, puis à 38'600 GWh par an à l'horizon 2050. Pour exploiter pleinement le potentiel disponible, les centrales existantes seront rénovées et agrandies et de nouvelles centrales seront construites, en tenant compte de leur impact sur l'environnement. (ats/nxp)