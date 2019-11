Le haut-de-forme d'Adolf Hitler acquis par un Suisse

Personnage connu de la place genevoise, mécène, homme d'affaires et investisseur immobilier Abdallah Chatila a acquis plusieurs objets personnels d'Adolf Hitler et de Hermann Göring. La vente aux enchères de ces biens s'est tenue ce mercredi à Berlin. Le chapeau haut-de-forme porté par l'ancien chancelier du Reich allemand a été adjugé 55'000 francs, selon le site internet de la maison d'enchères Hermann Historica. Quant à l'édition de Mein Kampf offerte par Hitler à Goering, elle a été vendue pour plus de 140'000 francs. Au total, Adballah Chatila affirme au magazine «Le Point» avoir déboursé «près de 600'000 euros».

Pourquoi un tel achat? «Il est extrêmement important pour moi que les objets de cette douloureuse époque ne tombent pas entre de mauvaises mains, fait savoir Abdallah Chatila via un communiqué. (...) En ces jours où les tendances nationalistes et antisémites se développent en Europe, je voudrais donner l'exemple avec les moyens dont je dispose.» Ce que l'homme d'affaires a acquis sera aussi vite offert à «Keren Hajessod», une organisation israélienne à but «non lucratif et non politique».

«C'est le seul acheteur de cette vente à nous avoir contactés, concède le directeur Europe de l'association. Sa volonté de vouloir nous confier ces objets ne me pose aucun problème. J'irai récupérer ces objets. Nous n'avons pas encore arrêté de décision définitive quant à la destination de ces objets », explique Henri Levy, toujours dans «Le Point».

Vente aux enchères controversée

Cette vente aux enchères n'a pas manqué de générer de l'indignation. Dont celle du commissaire du gouvernement allemand chargé de l'antisémitisme, Félix Klein. «Ils agissent comme s'ils vendaient d'une manière parfaitement normale des objets d'art historiques». Et de mettre en garde sur« le danger que les reliques nazies deviennent des objets de culte pour l'extrême droite».