Horlogerie: 6000 visiteurs ont afflué à la Biennale

Samedi, au second soir du rendez-vous célébrant le savoir-faire des horlogers des Montagnes neuchâteloises, les 800 spectateurs attirés par la chanteuse biennoise Phanee de Pool portaient déjà à quelque 5000 le nombre intermédiaire des visiteurs, ont indiqué dimanche les organisateurs dans un communiqué. Le dernier millier représente les visiteurs de la 43e Bourse suisse d'horlogerie qui clôt la Biennale.

Pour cette édition, 34 grandes manufactures et ateliers, parmi lesquels pour la première fois Cartier Horlogerie, Jaquet Droz, Eberhard & Co ou encore Audemars Piguet Papi et Renaud, ouvraient leurs portes. Au Locle, la discussion-débat «Formation, où va-t-on?» a fait salle comble. Elle a pointé la nécessité pour la Suisse de se doter d'une vision claire sur l'avenir de la formation horlogère.

La Biennale du patrimoine horloger est née pour accompagner le processus d'inscription à l'UNESCO de l'urbanisme horloger de La Chaux-de-Fonds et du Locle, qui fête cette année son dixième anniversaire. La prochaine Biennale se déroulera les 5, 6, et 7 novembre 2021. La 44e Bourse suisse d'horlogerie, elle, aura lieu le 1er novembre 2020. (ats/nxp)