Hors-piste, des skieurs emportés par une coulée

Le même scénario s'est déroulé deux fois: une coulée a emporté deux personnes, l'autre une seule, a précisé la police cantonale valaisanne, confirmant une information diffusée sur le site internet du «Nouvelliste».

Les appels à la prudence se multiplient en Valais, avec un danger marqué d'avalanches (degré 3 sur 5). «La neige fraîche abondante et la neige soufflée les deux derniers jours reposent sur une surface de neige ancienne défavorable, surtout sur les pentes exposées au nord et à l'est», note sur son site internet l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches. (ats/nxp)