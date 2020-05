«L’idée n’est pas de savoir avec qui vous mangez»

Pas question de fliquer les gens qui vont au restaurant. Sur la pression du préposé fédéral à la protection des données, le secteur de la gastronomie a revu son concept de sécurité pour la grande réouverture du 11 mai. Les clients ne seront pas obligés de donner leur identité pour s’asseoir à une table et se remplir la panse. Le Conseil fédéral s’en contente. Il aurait pu promulguer une loi de contrainte sur la question.

Cela ne veut pas dire qu’Alain Berset et «son» Office fédéral de la santé publique (OFSP) ne sont pas intéressés par ces données pour tracer et endiguer l’épidémie. Vendredi à Berne, le conseiller fédéral a d’ailleurs insisté sur le fait que les restaurateurs sont tenus de demander l’identité de leurs clients… et que ces derniers sont libres de refuser de la donner.

«Nous travaillons avec des recommandations, comme pour les masques, commente Alain Berset. L’idée n’est pas de savoir exactement avec qui vous mangez. Un nom par table suffit.» Daniel Koch, le chef de la division des Maladies transmissibles à l’OFSP, a explicité l’intérêt d’avoir ces données. «Si malheureusement un serveur est testé positif au Covid-19, il est utile de savoir quel client il a servi pour l’avertir.»

Alain Berset compte-t-il se rendre au restaurant la semaine prochaine avec ses collaborateurs ou sa famille? «Je n’ai encore rien prévu. Mais c’est une possibilité.»