Il tue sa mère à coups de couteau

France Un Arménien de 41 ans est mort mardi après avoir reçu des coups de couteau à Bourg-lès-Valence dans la Drôme. L'un des agresseurs s'est présenté le lendemain aux autorités. Plus...

Asie Une écolière a été tuée et 17 personnes blessées mardi dans une attaque au couteau près de Tokyo. Le suspect s'est suicidé et un homme de 39 ans a succombé à ses blessures. Plus...