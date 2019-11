Impliquer le patient pour des soins de qualité

En matière de qualité des soins, la Suisse peut mieux faire. Environ 10% des patients subissent un dommage au cours d'un traitement médical, un chiffre bien trop élevé, selon l'OFSP. Le personnel de santé devrait être mieux formé et les patients davantage impliqués.

La moitié des cas pourraient être évités, note l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) en marge d'un rapport publié vendredi. Le document, qui présente un état des lieux détaillé de la qualité des soins en Suisse, a été écrit sous la houlette du professeur Charles Vincent, de l'Université d'Oxford, et d'Anthony Staines, chargé de la qualité des soins pour la Fédération des hôpitaux vaudois.

Le rapport comporte un catalogue de recommandations. Le personnel de santé doit notamment être mieux formé sur la qualité des soins et la sécurité des patients. Les connaissances et compétences à ce niveau devraient être considérées comme des exigences professionnelles de base. Dans toutes les professions médicales et paramédicales, ces questions devraient faire partie des examens d'obtention du droit à pratiquer.

Les acteurs de la santé devraient aussi aspirer à créer une culture juste et équitable au sein de laquelle on encourage les personnes à tirer des leçons des erreurs commises et des événements indésirables, poursuit le rapport. Pour les établissements de soins, il s'agit d'instaurer un climat permettant de communiquer librement, par exemple pour signaler des erreurs et comportements à risque.

Impliquer les patients

Entendre la voix des patients et de leurs proches constitue un fondement essentiel pour des soins sûrs et de grande qualité, selon les experts. Leurs expériences et leurs avis sont pour l'instant bien trop peu utilisés en Suisse. Un suivi régulier des expériences des patients et leur implication dans les initiatives visant à améliorer des questions de santé pourraient changer la donne.

Les dommages subis par les patients comportent notamment la prise de médications inappropriées, les escarres, chutes et infections. Selon les auteurs du rapport, les initiatives en Suisse pour améliorer la qualité des soins demeurent de faible envergure et les programmes nationaux très modestes. Les organisations suisses de patients ne semblent avoir que peu de poids dans la stratégie nationale. (ats/nxp)