Aménagement: Genève dit «non» à la densification

La densification du territoire passe de plus en plus mal à Genève. Le déclassement de deux zones villas en zone de développement à Cointrin est refusé à plus de 55% dimanche, selon les résultats provisoires portant sur près de 95% des votants.

Les Genevois disent «non» à 55,69% au déclassement de Cointrin-Est, dans la commune de Meyrin, et à 55,32% à celui de Cointrin-Ouest, à cheval sur Meyrin et Vernier. Le déclassement de ces deux zones, qui totalisent 22,5 hectares, était attaqué par une coalition d'associations, principalement de riverains. Le taux de participation s'élève à 40,91%.

Ce scrutin constitue un nouveau revers pour la politique d'aménagement du territoire du Conseil d'Etat. En novembre, la densification du Petit-Saconnex et une modification de zone au Grand-Saconnex en vue d'un projet immobilier étaient refusées de justesse par le souverain.

Les deux zones en votation dimanche faisaient partie des grands projets prioritaires d'urbanisation du canton. Il s'agissait de pallier la pénurie de logements en construisant en ville, à proximité des transports publics. Quelque 2300 logements et 800 emplois devaient y voir le jour à l'horizon 2030.

Réverbération du bruit

Pour les référendaires, ces secteurs situés à 50 mètres de l'autoroute et à 700 mètres du tarmac de l'aéroport sont inadaptés à une densification car dangereux pour la santé en raison de la pollution atmosphérique mais surtout sonore. Contestant les études mandatées par le canton, ils estiment que le bruit des avions serait amplifié par réverbération sur les façades des futurs immeubles.

Trois comités ainsi que le PS, le PDC et Ensemble à Gauche appelaient à accepter ces déclassements afin de construire des logements de qualité pour toutes les classes de la population et de créer des espaces publics verts et mutualisés. Ils mettaient aussi en avant le fait que l'aéroport s'est engagé à réduire ses émissions sonores d'ici à 2030.

Une taxe plébiscitée

La taxe sur les chiens est maintenue à Genève. Selon les résultats anticipés portant sur près de 95% des votants, le «non» l'emporte dimanche à 67,01% pour ne pas abolir cet impôt qui rapporte 2,1 millions de francs au canton et aux communes.

Adoptée par le Grand Conseil, grâce aux voix de l'UDC, du MCG, du PLR et d'Ensemble à Gauche, la suppression de la taxe sur les chiens faisait l'objet d'un référendum. Les partisans de l'abolition considèrent cet impôt comme injuste et discriminatoire, le chien, facteur de lien social, étant le seul animal de compagnie à être taxé.

Pour le comité référendaire, qui réunit des membres du PS, des Verts, du PDC et du PLR, cet impôt est nécessaire pour couvrir les coûts liés au nettoyage des déjections et à la mise à disposition de caninettes et de sacs. En charge de l'entretien de la voirie, les communes allaient être très impactées par sa suppression. Dimanche, le taux de participation s'est élevé à 40,91%. (ats/nxp)