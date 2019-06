Infos pratiques: où faire grève le 14 juin?

Durant toute la journée du vendredi 14 juin 2019, de multiples actions se dérouleront partout en Suisse. Deux actions phares seront menées à heure fixe dans tout le pays: à 11h aura lieu l’appel à la grève. Où qu’elles se trouvent, les femmes sont invitées à faire du bruit et à se rassembler. Un mouvement similaire se déroulera à 15h24, l’heure symbolique à partir de laquelle une femme travaille gratuitement. Une façon de dire «stop» toutes ensemble aux inégalités salariales.

Outre ces deux moments forts, retrouvez les rendez-vous à ne pas manquer.

Vaud

Lausanne

Lieu de ralliement central: Place Saint-François

Minuit: Coup d’envoi de la grève.

8h: Petit-déjeuner et actions en ville.

10h: Flash Mob «Chorale» prévue dans la gare de Lausanne.

Dès 11h: Repas solidaire, ateliers, animations et cours d’auto-défense animeront Saint-François.

15h24: Rassemblement central à Saint-François. Plusieurs femmes prendront la parole.

18h: Départ de la manifestation qui passera par la gare pour accueillir les manifestantes de tout le canton.

Dès 20h: Fête officielle de la grève à l’Arsenic (concerts, foodtrucks, etc.) Une salle de danse sera compatible pour les personnes sourdes ou malentendantes.



Renens

De 12h à 14h: Casse-crôute solidaire et risotto sur la Place du Marché.

15h: Départ collectif pour Lausanne.



Vallée de Joux

11h: Rendez-vous sur la place de l’Hôtel de Ville du Sentier.



Vevey

11h: Rassemblement, pique-nique en commun et animations seront organisés sur la Place Robin.



Nyon

De 11h à 13h: La Pause vous invite à partager un pique-nique canadien.

15h30: Parade haute en couleurs des PercussionistEs.

17h14: Premier départ groupé pour rejoindre la manifestation de Lausanne.



Yverdon

Lieu de rassemblement: Place Pestalozzi

Dès 9h: Ateliers, animations et actions, suivis d’un pique-nique et de plusieurs prises de parole.

16h30: Cortège jusqu’à la Place de la Gare.

17h22: Train pour rejoindre Lausanne.

De 18h à 23h30: Soirée festive à La Dérivée.



Genève

11h30: Pique-niques féministes. Des animations et actions sont prévues dans les quartiers de la ville ainsi que dans de nombreuses communes genevoises.

15h24: Rassemblement sur la plaine de Plainpalais. Plusieurs prises de parole, chorales féministes et concerts seront proposés.

17h: Départ de la manifestation féministe. Une marche symbolique parcourra Genève en passant par la Place du Molard, le pont du Mont-Blanc, la rue Rousseau et la Place de Neuve.

À partir de 19h: Soirée festive dans le cadre du festival «Bastions de l’égalité», événement organisé par plus de 60 associations locales actives dans les domaines liés à l’égalité.

À partir d’1h: Soirée de clôture du festival Les Athénéennes à L’Abri.



Fribourg

Lieu de rassemblement: Place Georgette-Pythone

De multiples interventions auront lieu tout au long de la journée. Une garderie, tenue par des hommes solidaires, sera à disposition des enfants entre 11h et 18h. À 18h30, une marche féministe sillonnera la ville. Une after party sera organisée à partir de 20h30 à Technoculture (passage Cardinal 1, Fribourg). Elle débutera par la projection du film «Katzenball» puis la soirée sera animée par 7 DJettes fribourgeoises.

À ne pas manquer: L’exposition «Colères et souhaits pour l’égalité», à admirer jusqu’au 20 juin (Haute école de travail social, Arsenaux 16a, Fribourg). La photographe Natália Mansano est allée à la rencontre des Fribourgeoises et Fribourgeois afin de savoir ce qui les mettait en colère et quelles pourraient être les actions à entreprendre pour davantage d’égalité. Résultat: 24 photomatons et autant de messages forts, drôles et intimes à admirer.

Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds

11h: Rassemblements éclairs et bruyants sur nos lieux de travail, d’étude, d’habitation ou à la Place de la Gare pour exiger l’égalité en scandant le slogan «du temps, de l’argent, du respect»!

11h à 15h: Repas en commun et rassemblement sur la Place de la Gare.

15h24 à 17h: Rassemblement sur la Place de la Gare, prises de parole puis départ en train pour Neuchâtel.



Le Locle

11h: Rassemblement sur la Place de l’Hôtel de Ville, pique-nique commun. Départ pour Neuchâtel entre 16h et 17h.



Fleurier

11h: Rassemblement sur la Place de la Gare, pique-nique commun. Départ pour Neuchâtel entre 16h30 et 17h30.



Neuchâtel

11h: Le Temple du Bas (rue du Temple-Neuf) fera office de lieu de ralliement pour celles qui le souhaitent. Un repas en commun sera pris à cet endroit et diverses actions bruyantes, animations et prises de paroles seront proposées jusqu’à 16h45, heure de départ pour rejoindre la gare de Neuchâtel et retrouver les grévistes de tout le canton.

17h à 18h: Rassemblement cantonal à la gare de Neuchâtel, apéro et animation. Le cortège partira à 18h pour rejoindre le centre-ville.

19h: Grande fête cantonale à la Place des Halles. Plusieurs concerts gratuits animeront la soirée.



Jura

Delémont

Dès 11h: Rassemblement sur la Place Valentine Friedli, apéro et allocutions.

De 12h à 13h30: Pique-nique canadien sur la place de sport extérieure de l’ECG.

Dès 15h24: Rendez-vous pour toutes les femmes du canton sur la Place de la Gare de Delémont. La Marche des femmes partira de cet endroit à 16h45.

Dès 18h: Soirée festive dans la Cour du Château.



Moutier

De 11h à 14h: Apéro, allocutions, pique-nique canadien et animations sur la Place du Marché. Les manifestants sont ensuite invitées à rejoindre Delémont.



Saignelégier

Rassemblement dès 11h sur la Place Roland Béguelin (apéro, allocutions, pique-nique canadien, animations et petite restauration) avant un départ dans l'après-midi pour Delémont.



Bassecourt

Dès 11h: Rassemblement devant l’administration communale.



Porrentruy

La journée débutera par un café-croissant à l’Hôtel de Ville.

À 11h, un apéro et plusieurs allocutions lui succéderont. Un repas en commun sera ensuite pris au Parking des Postes

De 14h à 15h30: Table Ronde publique «Paroles de Femmes» au CAFF, Centre Phénix.



