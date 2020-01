«Cette initiative deviendra vite une source de gros problèmes»

Le comité d'initiative pour «Davantage de logements abordables» a lancé ce mardi sa campagne. Le conseiller national Olivier Feller (PLR/VD) s'oppose au texte.

63% des Suisses sont prêts à dire oui à cette initiative. C’est la preuve qu’il y a un problème.

Les résultats de ce sondage nous préoccupent. Ils montrent que l’initiative, notamment de par son titre, est séduisante. Notre rôle est de prouver que les solutions que préconise le texte sont rigides et inefficaces et qu’il faut le rejeter. En le refusant, on dotera de 250 millions de francs supplémentaires le fonds de roulement de la Confédération, qui permet aux coopératives d’habitation d’obtenir des prêts à taux réduit. Nous préférons une mesure concrète telle que celle-ci à des solutions bureaucratiques.

Pourquoi avoir attendu cette initiative pour promettre 250 millions pour ce fonds de roulement?

L’initiative pose de bonnes questions, mais n’apporte pas les bonnes réponses. Aujourd’hui, le fonds est vide, les 510 millions qui le composent ont été entièrement engagés. Si on veut continuer de donner un coup de pouce aux coopératives pour la construction et la rénovation de logements, il faut le repourvoir.

Selon vous, il n’y a eu aucune exagération de la part des milieux immobiliers dans leur politique des prix à la location?

Il faut distinguer. Les logements occupés par les mêmes locataires depuis dix ou quinze ans sont loués à des loyers raisonnables en comparaison avec le marché. En revanche, il est vrai que les prix pratiqués en cas de nouvelles locations tendent encore à être élevés dans les agglomérations urbaines. Mais même ceux-là sont à la baisse depuis 2015. Pour résoudre ce problème, il faut une combinaison de mesures. Il y a le fonds de roulement de la Confédération, mais les Communes et les Cantons doivent aussi agir selon les réalités locales. C’est ce qu’a décidé de faire le Canton de Vaud, en soutenant davantage les coopératives d’habitation. C’est par la combinaison d’outils pragmatiques et efficaces qu’on arrivera à avancer.

Que dites-vous à une famille avec un revenu moyen qui éprouve toutes les peines à se loger en ville de Genève ou de Lausanne?

Des familles en quête d’un logement abordable se trouvent parfois dans des situations compliquées, on ne peut pas le nier. Mais ce n’est pas en fixant dans la Constitution un quota contraignant (ndlr: 10% des logements nouvellement construits doivent être la propriété de maîtres d’ouvrage d’utilité publique) applicable en tout temps, quelle que soit la conjoncture, qu’on va les aider à brève échéance. L'initiative sera compliquée à mettre en œuvre. Quid si le quota n’est pas respecté, s’il est par exemple de 8%? Faudra-t-il subventionner massivement la construction de logements même s’il n’y a pas de besoin, ou alors restreindre la construction par d’autres acteurs? Cette initiative deviendra vite une source de gros problèmes.

Pourquoi l’État ne serait-il pas un acteur crédible pour réguler l’offre en logements bon marché?

Le marché immobilier est un marché complexe dont le bon fonctionnement repose sur une diversité d’acteurs. Les coopératives jouent un rôle incontesté, tout comme les petits propriétaires privés et les investisseurs institutionnels. L’État a un rôle à jouer, mais subsidiairement. Au niveau fédéral, c’est ce qu’il fait au moyen du fonds de roulement.